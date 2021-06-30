我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.2%成人 完全接種疫苗

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

評亞裔生演奏「應加醬油」 小提琴家查克曼道歉

編譯潘勛／綜合29日電
知名小提琴家祖克曼日前在茱莉亞音樂學院的大師指導課上，援用醜陋的刻板形象描述亞裔的演奏及歌唱，招致批評，已為他的言論道歉。(取自Pinchas Zukerman臉書)
知名小提琴家祖克曼日前在茱莉亞音樂學院的大師指導課上，援用醜陋的刻板形象描述亞裔的演奏及歌唱，招致批評，已為他的言論道歉。(取自Pinchas Zukerman臉書)

知名小提琴家查克曼(Pinchas Zukerman)25日在茱莉亞音樂學院的大師指導課上，以醜陋的刻板形象描述亞裔的演奏及歌唱，引發上課的師生憤怒；茱莉亞音樂學院指擔任客座教師的查克曼「不智且冒犯人」，不代表該校的價值觀；查克曼也於28日發表聲明道歉，承認自己的言論不當。

紐約時報29日報導，茱莉亞音樂學院舉辦遠距研討會，由查克曼主持的大師指導課本該是亮點，未料他竟用種族歧視的刻板形象來描述亞裔，引起約100名與會師生憤怒；學院因此決定不分享他的課程視頻給與會人士。

兩位與會者表示，查克曼一度說兩名亞裔按譜演奏得太完美，應該「加醬油」；另外，課程講到別處時，查克曼想鼓勵學生們演奏得更抒情些，竟說就他所知，韓國人及日本人不會唱歌。查克曼的言論經「小提琴家網站」(Violinist.com)大肆報導後，引起反彈。

音樂家及教師們紛紛譴責查克曼的言論，很多人指出，那些言詞加深音樂界對亞裔音樂家的醜陋刻板印象。

查克曼28日為自己「文化上不智」的評語致歉，表示自己25日上課時，原本想與兩位才華橫溢的年輕學子有所溝通，但所用言詞失當，計畫親自致函向兩位學生致歉；他由這起事件學到寶貴教訓，未來定有所改進。

長久以來，亞裔演奏家飽受種族刻板形象所困擾，他們的表演被指太匠氣或情感色彩不足；近幾個月全美反亞仇恨高漲，令人憂心亞裔演奏家也會碰到惡意待遇。

查克曼是知名小提琴家兼指揮家，音樂生涯長達50年；茱莉亞學院舉辦這次研討會中，查克曼名氣最響；大師指導課程著重於傳授小提琴琴藝，吸引有才華的年輕小提琴家參與大師課程，其中很多人還不到20歲。

亞裔 紐約時報 種族歧視

上一則

疫情趨緩 重啟密接者追蹤阻疫情

下一則

邁阿密樓塌／增至12死 拜登夫婦將赴廢墟勘災

延伸閱讀

「加醬油、唱歌差」知名小提琴家為辱亞道歉

「加醬油、唱歌差」知名小提琴家為辱亞道歉
南加蘇浙滬同鄉會 賞寶爾「金雕玉琢」台灣雙人展

南加蘇浙滬同鄉會 賞寶爾「金雕玉琢」台灣雙人展
全國都列疫情低風險區 義大利人出門不用再戴口罩

全國都列疫情低風險區 義大利人出門不用再戴口罩
女星麗莎班恩斯在紐約遭機車撞倒 昏迷10日後身亡

女星麗莎班恩斯在紐約遭機車撞倒 昏迷10日後身亡

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留