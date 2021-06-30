「為你的眼睛自豪」 芝麻街新影片談種族議題

在「為你的眼睛自豪」影片中，主角韋斯(中)和日裔演員艾倫．村岡 (左)，幫助因眼睛形狀而遭人取笑的菲律賓裔朋友安娜琳(右)。(NBC電視截圖)

製作兒童教育電視節目「芝麻街」(Sesame Street)的非營利教育組織「芝麻工作室」最近發布了一支「為你的眼睛自豪」(Proud of Your Eyes)短片，重點關注亞裔 兒童經歷。這支結合歌曲和故事的影片，是芝麻工作室「種族正義基礎知識」兒童教育課程計畫的一部分，旨在協助家庭就種族議題誠實對話。

芝麻工作室最近研究發現，86%的兒童認為，不同種族的人並不總是受到公平對待；家長則說有近半兒童曾親身經歷過某種形式的歧視。

在「為你的眼睛自豪」影片中，主角韋斯(Wes)和日裔演員艾倫．村岡(Alan Muraoka)的菲律賓裔朋友安娜琳(Analyn)因眼睛形狀遭人取笑，為了幫助心情難過的安娜琳，他們一起唱了一首有關眼睛的歌；歌詞寫道：「你的眼睛講述了你家人的故事。它們顯示你來自何方和你如何成長。你眼睛的顏色、形狀和大小，應該總是讓你感到自豪。」

芝麻工作室為幫助家庭持續展開打擊種族歧視 的對話，除上述短片外，工作室還在網路發表文章、提供建議和舉辦活動；相關資源由亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)及其他種族平權團體指導創建而成。

亞裔兒童與家庭聯盟共同執行執行總監昆丹娜(Anita Gundanna) 和梁韶律(Vanessa Leung) 指出，「許多兒童在成長過程中都經歷過種族主義 ，亞裔兒童多年來一直遭受高度種族騷擾，COVID-19疫情期間的反亞裔仇恨心理，亞裔成為代罪羔羊，更加劇了這種情況」。

擔任芝麻工作室新資源顧問的昆丹娜和梁韶律說，「與兒童就種族主義進行公開對話，至關重要；不僅可建立理解和同理心，還可為遭受種族歧視的兒童開啟療癒過程。⋯⋯在與家庭建立信任的悠久歷史中，芝麻工作室是個理想組織，可讓家長與孩子進行重要對話，幫助家庭應對種族主義危害，團結社區」。