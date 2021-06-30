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亞裔名人漸出頭 但刻板印象仍在

記者胡玉立／綜合報導
劉思慕主演漫威電影「上氣」。(取材自IMDb)
劉思慕主演漫威電影「上氣」。(取材自IMDb)

華盛頓郵報報導，美國亞裔男性今年籠罩在讚美與貶抑交織的緊繃氛圍下；一方面，亞裔男性開始以充滿陽剛的形象，在演藝界和政壇成為鎂光燈焦點；另一方面，全國各地爆發反亞裔仇恨犯罪事件、職場和政治環境潛藏對亞裔的「持續漠視」，凸顯美國社會對亞裔的長期刻板印象，仍揮之不去。

亞裔最近的高曝光率與被施暴事件，讓許多亞裔男性內心糾結。圖為亞裔團體在華府參與抗...
亞裔最近的高曝光率與被施暴事件，讓許多亞裔男性內心糾結。圖為亞裔團體在華府參與抗議活動。(Getty Images)

今年美國演藝界對亞裔男性的欣賞爆棚，例如：韓裔男星史蒂芬‧連(Steven Yeun)因電影「夢想之地」(Minari)成為首位獲奧斯卡最佳男主角獎提名的亞裔，並登上GQ封面；加拿大華裔演員劉思慕(Simu liu)出演漫威首位亞洲超級英雄角色「上氣」；Netflix推出首部亞裔真人實境節目「璀璨帝國」(Bling Empire)，大秀韓裔猛男模特兒柯瑞德(Kevin Kreider)的堅實腹肌和臀部；此外，華裔第二代楊安澤(Andrew Yang)更參選紐約市長。

但與此同時，全國各地因新冠疫情不斷爆發殘酷的反亞裔仇恨犯罪事件；專門研究亞裔美國男性身體形象和心理健康的加州大學洛杉磯分校社會福利教授布萊恩‧琴(Brian Keum)指出，亞裔最近的高曝光率和被施暴事件，讓許多亞裔男性內心糾結，「他們意識到一種『柔弱無力、缺乏吸引力、缺乏男子氣概、不符合美國白人霸權男性氣質理想』的刻板印象。 」

全國知名亞裔人士面對反亞裔襲擊現象，反應篤定、深具男子氣概，例如「周六夜現場」(Saturday Night Live)華裔演員楊博文(Bowen Yang)要大家「加油」；著名博客「憤怒的亞洲人」(Angry Asian Man)博主、韓裔尤菲爾(Phil Yu)呼籲大家「保持憤怒」。

「周六夜現場」(SNL)華裔主播楊博文(Bowen Yang)在節目上感性發言，...
「周六夜現場」(SNL)華裔主播楊博文(Bowen Yang)在節目上感性發言，呼籲美國人「採取更強行動」，阻止反亞裔情緒。(視頻截圖)

現年53歲的作家楊致和(Jeff Yang)則表示，「你會看到一些亞裔男性覺得有必要用行為和外表來證明自己(過度補償)，他們看起來比周圍的人更有男子氣慨、更強壯、體格更完美，就只是為了證明亞裔美國男性也辦得到。」

37歲的「璀璨帝國」鮮肉男模柯瑞德表示，「我們太忙著試圖成為其他人，以至於沒有真正專注於做自己。」

柯瑞德還擔心，隨著各地逐步開放解封，今夏有關身心健康的關注程度可能會倒退；他說：「我們需要自我反省、探索心理健康、自我意識。」

柯瑞德參與的紀錄片「The Ugly Model」海報。（取材自IMDb）
柯瑞德參與的紀錄片「The Ugly Model」海報。（取材自IMDb）

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