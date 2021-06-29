疫情下北美富豪人數和資產均超越亞太 五年首見

凱捷（Capgemini）29日發布的全球財富報告顯示，儘管去年新冠疫情肆虐，全球高淨值人士仍又多出120萬人，他們的總財富則增加了7.6%。 路透

新冠疫情過去一年帶來了種種苦難，卻仍讓許多人晉升新超富階級；富有的人和財富最多的地方，也從亞太換成了北美。拜股市大漲所賜，全球去年比前年新增120萬名高淨值人士（HNWI，指可投資 資產價值在100萬美元以上者），台灣 2020年高淨值人士共有19.5萬人，比2019年多了1.7萬人；台灣富豪的財富增加9%，增幅稍高於亞太區的8.4%。

根據凱捷（Capgemini）29日發布的全球財富報告，2020年全球新增約120萬名高淨值人士，其中北美占55%；前一年新增160萬人，北美占39%。此外，去年新增的財富中，46%來自於北美，高於2019年的37%，而北美高淨值人士數量和他們的資產總值，五年以來首次超過亞太地區。

若以單一國家來看，中國高淨值人士的財富較2019年增加13.5%，增幅還是大於美國 的12.3%。

從全球來看，股市上漲讓高淨值人士增加了6.3%，讓他們的財富膨脹7.6%。

該報告將高淨值人群分為可投資財富在100萬-500萬美元之間的「鄰家的百萬富翁」、500萬-3,000萬美元的「中層百萬富翁」和3,000萬美元以上的「超高淨值人群」。