我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密樓塌/失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

疫情下北美富豪人數和資產均超越亞太 五年首見

疫情下北美富豪人數和資產均超越亞太 五年首見

編譯廖玉玲／綜合外電
凱捷（Capgemini）29日發布的全球財富報告顯示，儘管去年新冠疫情肆虐，全球高淨值人士仍又多出120萬人，他們的總財富則增加了7.6%。 路透
凱捷（Capgemini）29日發布的全球財富報告顯示，儘管去年新冠疫情肆虐，全球高淨值人士仍又多出120萬人，他們的總財富則增加了7.6%。 路透

新冠疫情過去一年帶來了種種苦難，卻仍讓許多人晉升新超富階級；富有的人和財富最多的地方，也從亞太換成了北美。拜股市大漲所賜，全球去年比前年新增120萬名高淨值人士（HNWI，指可投資資產價值在100萬美元以上者），台灣2020年高淨值人士共有19.5萬人，比2019年多了1.7萬人；台灣富豪的財富增加9%，增幅稍高於亞太區的8.4%。

根據凱捷（Capgemini）29日發布的全球財富報告，2020年全球新增約120萬名高淨值人士，其中北美占55%；前一年新增160萬人，北美占39%。此外，去年新增的財富中，46%來自於北美，高於2019年的37%，而北美高淨值人士數量和他們的資產總值，五年以來首次超過亞太地區。

若以單一國家來看，中國高淨值人士的財富較2019年增加13.5%，增幅還是大於美國的12.3%。

從全球來看，股市上漲讓高淨值人士增加了6.3%，讓他們的財富膨脹7.6%。

該報告將高淨值人群分為可投資財富在100萬-500萬美元之間的「鄰家的百萬富翁」、500萬-3,000萬美元的「中層百萬富翁」和3,000萬美元以上的「超高淨值人群」。

台灣 投資 美國

上一則

查克柏格夫婦 推免費師生線上互動工具「Along」

下一則

西北部高溫連創紀錄 東北部熱到明天

延伸閱讀

「玩命關頭9」北美票房破7000萬 成2年來最高票房電影

「玩命關頭9」北美票房破7000萬 成2年來最高票房電影
芝植物園將採浮動式收費 提前訂票更省錢

芝植物園將採浮動式收費 提前訂票更省錢
場邊人語／美加冰壇 兩強對戰

場邊人語／美加冰壇 兩強對戰
「玩命關頭9」北美開紅盤 首周票房飆破7千萬

「玩命關頭9」北美開紅盤 首周票房飆破7千萬

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳
川普重回造勢人氣大減 聽眾不到2萬人…還有人先走

川普重回造勢人氣大減 聽眾不到2萬人…還有人先走
多款冷凍熟蝦爆發沙門氏菌多人患病 現召回

多款冷凍熟蝦爆發沙門氏菌多人患病 現召回