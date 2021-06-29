美禁新疆棉執法嚴 Uniqlo「未能自證清白」貨被扣

日本服飾零售商優衣庫（Uniqlo）今年稍早在美國進口一批男士襯衫，因為無法證明未涉及強迫勞動，遭海關扣押。圖為洛杉磯港。美聯社

日本服飾零售商優衣庫（Uniqlo）今年稍早在美國 進口一批男士襯衫，遭海關扣押，原因是美國已禁止進口新疆 棉和番茄產品，官員懷疑這些襯衫來自迫害維吾爾族、在制裁黑名單上的新疆生產建設兵團。也有其他進口棉製品的美國商家，與優衣庫碰上一樣的狀況。進口商被要求3個月內舉證，證明被扣押的貨品未涉及強迫勞動，否則就要送出口或認賠放棄。

供應鏈通常層級繁多，律師和產業團體說舉證很困難，他們預期，隨著華府與北京競爭之際更強調人權，以及美國海關執法從嚴，未來會有更多進口禁令，以及更多引發爭議和廠商抱怨的進口貨物。

以優衣庫的例子而言，該公司提交了文件證明製作襯衫的棉花原料來自澳洲、巴西和美國，而不是中國。CBP 官員雖然接受這種說法，但還是不肯放行，指優衣庫未能證明，在距離新疆很遙遠的中國大陸東部省分縫製的這批襯衫，未涉及強迫勞動。

優方庫表示，已提交所有適當文件，而且CBP之前允許通過相同流程製造的貨物進品。

CBP指稱，優衣庫文件有「許多不足之處」，包括難以辨認的採購合同，以及未簽名和未註記日期的中國大陸海關申報單。CBP要求優衣庫提供採摘棉花工人的打卡紀錄和薪資單等。

業界代表表示，CBP沒有提供明確指引，進口商被施加了不當的舉證責任。美國服裝鞋類協會（AAFA）政策部門資深副總裁Nate Herman說這顛覆了法律，「以前是在證明有罪之前假設無罪，現在是被證明無罪之前全都有罪。」

棉花和番茄產品的禁令是川普政府時期發布的，但拜登政府上周將新疆太陽能板的某些矽原料和相關製品列入黑名單。參議院的一個小組還通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，可擴大進口禁令，將其他產品涵蓋在內。

一位官員說，美國海關及邊境保護局（CBP）計劃增加人員配備，以改進案件處理方式，他們承認加強執法使得與進口商的溝通遭遇困難。CBP執行董事Ana Hinojosa說：「即使是訂有法遵方案、立意良善的進口商，也沒有辦法完全追蹤供應鏈到風險所在之處。」

CBP文件顯示，CBP統計，自去年10月以來，海關查獲1,255批抵美貨物，價值大約4億美元，有強迫勞動的嫌疑。其中將近一半、623批貨物被扣，其餘的最終沒有進入美國港口。這比起2020年度被扣押的 324批貨物和前一年的12 批，數量大增。