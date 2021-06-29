邁阿密樓塌╱家長困瓦礫生死不明 小女孩在塌樓旁祈禱

佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，上百居民仍失聯中。親友失聯中的家屬在現場貼出自己家人的照片，都不禁悲中來，相互安慰。(美聯社)

佛州 邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)24日倒塌至今，搜救行動持續進行，令人心碎的故事也接連傳出；包括市長勘災時遇見年幼的小女孩為失蹤的父母祈禱，還有一名外籍女大生人生首次出國，卻可能永遠也搭不上回程的班機。

瑟夫塞德市市長伯基特(Charles Burkett)向媒體透露，27日他前往現場視察時，遇見一名年約11至12歲的小女孩和一名家長，而女孩的另一名家長正受困在瓦礫堆中。

隨後伯基特俯身跪在女孩的身旁並詢問她狀況如何，此時伯基特看見女孩手機 畫面顯示著猶太 祈禱文，她正在為家人祈禱。

「這個畫面深深烙印在我腦海裡。」伯基特說：「她沒有哭、但她已經不知如何是好，不知道該做什麼或該說什麼，也不知道能和誰說話。」

翌日上午伯基特與其他官員前往受難家屬集合中心探訪時，卻沒見到這名女孩。

「我會找到她，然後我會告訴她，我們都在這裡陪伴她，而且我們會盡一切努力找出她的家人。」他說，「這個故事只是冰山的一小角，這場悲劇已經對我們的社區造成不可言喻的影響。」

另外，來自巴拉圭的大四學生莉蒂．維拉爾巴(Leidy Luna Villalba)，只差結清論文費用就可以拿到大學學歷，為此她找上邁阿密-戴德郡一份工作，薪水正好足以支付她的論文費，未曾出國的莉蒂決定放手一搏，沒想到不巧住進尚普蘭大廈南棟康斗公寓。

莉蒂的表親妮兒妲·維拉爾巴(Nilda Villalba)悲痛地說：「莉蒂對家族的意義十分重大，勝過好幾百人。她為我們的生命帶來歡樂，帶來夢想，更是一名夢想實踐家。」

平時的莉蒂不僅努力向學，工作也非常勤奮；在巴拉圭她還是第一夫人西爾瓦納·羅培茲·莫雷拉(Silvana López Moreira)妹妹的保母，為第一家庭工作超過一年，她所有賺來的錢除了繳學費，剩下就是支付家用。

莉蒂的父親是個畜牧工人，一家的收入無法支撐她的夢想；2016年莉蒂轉念護理學校，而她就讀聖洛倫索大學(Universidad San Lorenzo)的同學葛洛莉雅·西維洛(Gloria Silvero)表示，莉蒂為了追逐夢想，平日從早到晚都在讀書，假日還要打工。

西維洛說：「出發前她一直很擔心，但我說服她這會是個美好的體驗，但現在我只希望我從沒說過那些話。」