邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，上百居民仍失聯中，救援人員加班全力搜索。(美聯社)

佛州 邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌，華盛頓郵報 (WP)指出，公寓開發商曾賄絡官員獲得建築許可；尚普蘭大廈也被指出曾繞過法規違建的頂層閣樓，可能使得大樓梁柱過多承重。

目前市政府已要求在45天內，檢查40年以上的六層樓建築。

據報導，開發商雷柏(Nathan Reiber)與合夥人因建地下水道問題，而受制於1979年制訂的禁令無法開工。不過開發商同意負擔一半的下水道維修費用約40萬元，以繞過禁令換取建築許可，使其他地產開發商相當不滿。此外對手公司還指控，1981年建築施工期間，開發商更捐款支助至少兩名市政委員會官員選舉經費。

不只建築許可有爭議，開發商在開工前才繞過當地建築法規，追加不在原本12層樓的建築計畫內的頂層閣樓。頂層閣樓使建築高度增加九呎，其實已略高於當時的高度限制，但透過特別豁免放行。

雖然頂層閣樓為梁柱增添額外負重，但目前未能指出公寓的倒塌，與頂層閣樓有直接關聯。

當時參與尚普蘭大廈南棟康斗公寓建案的工程師胡拉多(Manuel Jurado)，對於設計與營造指控表示質疑。他說：「如果公寓有大問題，在一兩年之內就會浮現。」

瑟夫塞德市當時的市長金瑟(Mitchell Kinzer)坦承，1980年代南佛州的建築開發商，繞過高度限制的風氣盛行。豪華的頂層閣樓，能使建案增值。曾在2018年檢驗公寓的工程師漢茲(Tom Henz)透露，許多開發商臨時修改藍圖，卻未向工程師諮詢。

而在2018年，其實尚普蘭大廈就被指出泳池區域和地下停車場出現「嚴重結構受損」，為通過40年建築認證，才計畫進行耗資1500萬元的翻新作業。當年，就有顧問工程師警告建築的地基，有好幾處需要立即整修。不過有線電視新聞網(CNN)報導，地方官員曾向居民表示公寓「安全無虞」。

但紐約時報 (NYT)指出，檢查兩年半後，翻新作業才正要開始。為避免類似悲劇發生，邁阿密市政府發函公寓協會，要求屋齡40年以上，樓層六樓以上的建築，必須在45天內，由合格的結構工程師進行檢驗。

邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉·卡瓦(Daniella Levine Cava)承諾，將徹查公寓倒塌的起因，調查911事件世貿大樓倒塌的團隊已在上周抵達。