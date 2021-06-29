邁阿密樓塌增至11死、150多失蹤 「未放棄找生還者」

佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，上百居民仍失聯中，救援人員加班全力搜索。現場觸目驚心。(美聯社)

佛羅里達州 邁阿密海灘(Miami Beach)12層樓海景公寓24日凌晨坍塌以來，尋找生還者的搜救工作邁入第5天。救難人員28日以人龍接力方式，將一桶又一桶的瓦礫清出；大型機械已進駐現場，在一層層遭到擠壓扭曲變型鋼筋水泥堆中清除障礙物，尋找可能在廢墟底下夾縫等候救援的民眾。

座落於邁阿密海灘(Miami Beach)北部瑟夫塞德市(Surfside)的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)24日凌晨1時30分左右突然坍塌，死亡人數累計已11人，150多人失蹤。

當地官員28日指出，搜救工作持續進行，並未放棄尋找生還者的努力；不過，美聯社報導指出，自從公寓大樓倒塌數小時的第一時間之後，救難人員再也沒有找到倖存者。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)消防局副局長賈德拉(Raide Jadallah)28日在記者會上說明救災工作的困難度指出，搜救人員沒辦法用繩子綁住巨石然後搬走，只要做出行動，瓦礫堆就會出現連鎖反應。

賈德拉說，失蹤民眾家屬27日抵達現場查看搜救行動時，目睹一名救難人員從險象環生的瓦礫堆摔落25呎。

他說，受難者與搜救人員的安全都要考量。

他說，搜救行動需要時間，不可能一夕之間完成，「畢竟這是一棟12層樓的建築物」。

失蹤民眾家屬28日持續在現場守候，聚集坍塌現場附近的一棟房舍門口，望著搜救人員在斷垣殘壁裡挖掘。現場除了消防隊員與搜救犬外，救難專家則透過雷達與聲納探測儀偵測生命跡象。

28日早晨，起重機移除了大片鋼筋水泥塊之後，戴著安全頭盔的30名搜救人員接手，以人力方式透過水桶將瓦礫；殘骸清出。由於現場幾度下起大雨，搜救行動受到影響，所幸稍早之前瓦礫堆中傳出的火勢已被撲滅。

大型機械已進駐現場，在一層層遭到擠壓扭曲變型鋼筋水泥堆中清除障礙物，尋找可能在廢墟底下夾縫等候救援的民眾。(美聯社)

佛州 財政廳長兼消防廳長帕卓尼斯(Jimmy Patronis)說，海景大樓坍塌搜救工作，創下佛州史上非颶風 災難的最大規模搶救行動。

他說，在瑟夫塞德參加海景大樓搶救行動的人員總數，相當於2018年五級颶風麥可(Hurricane Michael)侵襲佛州12郡造成重大災情時的救災人數總合。

帕卓尼斯說，搜救人員24小時不眠不休，全力搶救，採取12小時輪班制。