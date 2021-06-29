查克柏格夫婦 推免費師生線上互動工具「Along」

查克柏格與普莉西拉‧陳夫婦創立的「陳─查克柏格倡議」(CZI)宣布推出線上學習工具「Along」，開放全美教師免費使用。(取自Chan Zuckerberg Initiative官網)

「陳─查克柏格 倡議」(Chan Zuckerberg Initiative，CZI)宣布與非營利組織Gradient Learning，合作推出線上學習工具「Along」，開放全美教師免費使用。Along的設計宗旨為讓學生感受到被關注和理解，協助學生直接發送短影音、錄音或文字給老師，暢談自己的內心想法。

CZI共同創辦人與共同執行長普莉西拉‧陳(Priscilla Chan)表示：「我們致力與教育 者和研究人員合作，以不同的視野推動學習，為學生提供全面的協助，尤其是少數族裔的同學。我們很開心這次能推出拉近學生老師關係的工具，讓學生感受被關注、理解與重視，這是學習與幸福的根本。」

去年新冠肺炎疫情 期間，CZI和Gradient Learning與全美教育界人士合作，嘗試理解學習過程中，如何了解學生近況和最需要協助的地方。秉持協助師生一對一溝通的理念，誕生了Along。

老師能先選擇問題，例如「什麼是你最珍視的東西，為什麼？」；老師將回答錄影，並以個人訊息的形式發送給學生，甚至是全班。學生看了老師的感想後，能用錄影、錄音或文字將自己的答案回傳給老師。藉此，讓學生感受自己的聲音被傾聽。

Gradient Learning執行長葛丁(Andrew Goldin)說：「就我個人經驗及老師與我們的分享，他們希望多了解每一位學生，並且分別給予支持。但若要定期進行一對一輔導，卻面臨許多挑戰。因此我們打造Along，提供教育者一個操作更簡單，更為彈性，且更具意義的方式，與學生互動。老師能在安排個人輔導上省下寶貴時間，有更多時間支持每一位同學。」

研究顯示，教師與學生的關係緊密，能增進學習互動與成效，提高出席率並降低退學率。Along的互動形式，類似過去學生與老師在同一本筆記本上寫下感想的互動日誌。以線上與多媒體方式進行，使效率更佳。