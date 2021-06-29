我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

臉書壟斷案遭法官駁回訴訟 市值應聲飆漲首破1兆元

編譯洪毅／綜合28日電
聯邦貿易委員會聯合全國48州及哥倫比亞特區，控告臉書壟斷社群網路，但官司28日遭法院駁回。(路透)
聯邦貿易委員會聯合全國48州及哥倫比亞特區，控告臉書壟斷社群網路，但官司28日遭法院駁回。(路透)

聯邦貿易委員會(FTC)與全國48個州及哥倫比亞特區，針對臉書(Facebook)壟斷的法律訴訟，28日遭聯邦法院駁回，顯示政府想壓制科技巨頭殊為不易。

由紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)聯合48個州及哥倫比亞特區去年12月提起的訴訟中指控，臉書在2012年及2014年分別併購Instagram及WhatsApp等二間新創競爭對手，是為鞏固其在社群網站的壟斷地位；此外，聯邦貿易委員會也於同月在訴狀中羅列臉書壟斷社群網站的事證。

但哥倫比亞特區聯邦法院法官博斯伯格(James Boasberg)28日駁回各州提起的訴訟，理由是提起訴訟時，距併購時間久遠，而聯邦貿易委員會提出的事證薄弱，甚至沒有臉書在過去10年間，任何一段時間的市占數據，因此不足以支持其壟斷社群網站的指控。

博斯伯格駁回的是提起的訴訟而非案件，因此聯邦貿易委員會仍可在未來30天內重新提訴；目前尚不清楚委員會接下來的動作。

受此消息激勵，臉書28日股價大漲4.18%至每股355.64元，市值首次突破1兆元，為第六家達到此里程碑的企業。

此案的裁定表明，儘管得到國會兩黨、各州及聯邦政府支持，但想要對付科技巨頭依然是十分不容易的事；前聯邦貿易委員會主席科瓦契奇(William Kovacic)就表示，法院對反壟斷議題有其自身看法，一些期待在法庭上「戲劇性、全面性」對付科技巨頭的人士應引以為鑑。

法院通常對政府的反壟斷指控採取較保守的態度應對，聯邦政府試圖阻止AT&T收購時代華納(Time Warner)，也在法庭上鎩羽而歸；消費者權益組織Public Citizen的哈曼(Alex Harman)就表示，此結果「並不意外」，因為目前法院要對此議題下定論有困難，代表修法有其必要性。

臉書發言人斯格羅(Christopher Sgro)表示，對法院認定訴狀有瑕疵表示欣慰，臉書堅持公平競爭，致力於提供民眾最好的產品服務。

而在國會，聯邦眾院司法委員會上周提出六項改革法案，試圖修正當前的反壟斷法規，以阻止科技巨頭對經濟生活範圍愈來愈廣的控制。

臉書 社群網站 聯邦政府

上一則

川普再批「巴維理紅皮藍骨 讓人失望」

下一則

研究：輝瑞、莫德納新冠疫苗 抗體可存數年

延伸閱讀

臉書贏了反壟斷官司 市值應聲漲破1兆元

臉書贏了反壟斷官司 市值應聲漲破1兆元
紐約檢擬刑事起訴川普集團 限期律師提最後答辯

紐約檢擬刑事起訴川普集團 限期律師提最後答辯
嬌生與紐約州和解 助長鴉片類藥物上癮 賠償2.3億元

嬌生與紐約州和解 助長鴉片類藥物上癮 賠償2.3億元
葛謨性騷擾醜聞 高級顧問被約談

葛謨性騷擾醜聞 高級顧問被約談

熱門新聞

24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳