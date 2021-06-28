我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

邁阿密樓塌╱救援進度緩慢 家屬獲准到場卻只能無助遙望

編譯陳韻涵╱綜合27日電
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，救援人員27日仍在挖掘殘垣，尋找生還者，但希望越來越渺小。(美聯社)
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，救援人員27日仍在挖掘殘垣，尋找生還者，但希望越來越渺小。(美聯社)

佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌三天後，該市市長伯基特(Charles Burkett)27日矢言找到所有失蹤者並表示會持續懷抱希望；救援行動持續進行但進度緩慢，救災人員解釋必須謹慎為受困者爭取最大的生存契機，家屬則備感挫折，儘管獲准到場卻只能無助遙望。

伯基特27日接受「有線電視新聞網」(CNN)新聞編輯部(Newsroom)節目訪問時說：「我期望奇蹟發生，我認為我們都相信且期待奇蹟。」

伯基特表示，失蹤者家屬每天會收到兩次情況簡報，「今天早上的報告，人們情緒激動。」

家屬被告知，以色列搜救團隊已到場馳援，墨西哥團隊28日會抵達，但關鍵不在資源，而是運氣。

伯基特說：「我們有經驗老到的搜救人員，他們戰戰兢的穿梭在殘垣瓦礫中，動用所有資源搶救。我們已經有了所有需要的工具，只需要一些運氣，我們曾經歷對我們有利的天氣，現在只需要100%聚焦把人救出來。」

伯基特自述曾看過文章，有人被活埋長17天仍被救出。

儘管如此，失蹤者家屬依然希望搜救團隊能快馬加鞭。對此，伯基特說：「我們已經這麼做了，準備24小時、每周七天，直到找出每位失蹤者，無論生死。」

佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，一名男...
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，一名男子展示兩周前，家人送給住在倒塌公寓裡祖母的生日賀卡，住在六樓的祖母目前下落不明。(美聯社)

公寓坍塌迄今，還沒有倖存者被救出。失蹤者家屬要求搜救團隊盡速救人未果，27日搭乘巴士前往災難現場附近的一處地點休息。

失蹤者的母親在救災簡報上告訴救難人員說：「我女兒26歲，身體健康，她可以活著出來。目前的搜救努力還不夠，想像若是你們的孩子埋在下面。」

當局與失蹤者家屬都擔心死亡人數會增加。邁阿密-戴德郡消防局副局長賈達拉(Raide Jadallah)在26日的簡報中向家屬解釋，為何無法無法回答家屬問他們找到多少罹難者的重複問題。他說：「我們不見得找到罹難者，我們找到屍塊。」

邁阿密-戴德郡消防局長康明斯基(Alan Cominsky)則說，他們當然希望救出所有倖存者，但必須緩慢並循序漸進，殘骸現場結構脆弱且空間狹小，還得確保建築殘骸是穩定的狀態才能進場搜救。

住在四樓的Linda March目前生不明，是150多位下落不明的居民之一。(美...
住在四樓的Linda March目前生不明，是150多位下落不明的居民之一。(美聯社)

佛州 墨西哥 以色列

上一則

拜登撤「拒簽」1.2兆基建案威脅 共和黨：先聚焦實體

下一則

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

延伸閱讀

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外
邁阿密塌樓／回佛州參加葬禮 失蹤者遇劫恐成主角

邁阿密塌樓／回佛州參加葬禮 失蹤者遇劫恐成主角
邁阿密塌樓╱增至9人罹難 仍有逾150失蹤

邁阿密塌樓╱增至9人罹難 仍有逾150失蹤
邁阿密塌樓╱調查人員搜集DNA 協助確認罹難者

邁阿密塌樓╱調查人員搜集DNA 協助確認罹難者

熱門新聞

24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免