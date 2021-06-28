邁阿密樓塌╱救援進度緩慢 家屬獲准到場卻只能無助遙望

佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，救援人員27日仍在挖掘殘垣，尋找生還者，但希望越來越渺小。(美聯社)

佛州 邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌三天後，該市市長伯基特(Charles Burkett)27日矢言找到所有失蹤者並表示會持續懷抱希望；救援行動持續進行但進度緩慢，救災人員解釋必須謹慎為受困者爭取最大的生存契機，家屬則備感挫折，儘管獲准到場卻只能無助遙望。

伯基特27日接受「有線電視新聞網」(CNN)新聞編輯部(Newsroom)節目訪問時說：「我期望奇蹟發生，我認為我們都相信且期待奇蹟。」

伯基特表示，失蹤者家屬每天會收到兩次情況簡報，「今天早上的報告，人們情緒激動。」

家屬被告知，以色列 搜救團隊已到場馳援，墨西哥 團隊28日會抵達，但關鍵不在資源，而是運氣。

伯基特說：「我們有經驗老到的搜救人員，他們戰戰兢的穿梭在殘垣瓦礫中，動用所有資源搶救。我們已經有了所有需要的工具，只需要一些運氣，我們曾經歷對我們有利的天氣，現在只需要100%聚焦把人救出來。」

伯基特自述曾看過文章，有人被活埋長17天仍被救出。

儘管如此，失蹤者家屬依然希望搜救團隊能快馬加鞭。對此，伯基特說：「我們已經這麼做了，準備24小時、每周七天，直到找出每位失蹤者，無論生死。」

佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，一名男子展示兩周前，家人送給住在倒塌公寓裡祖母的生日賀卡，住在六樓的祖母目前下落不明。(美聯社)

公寓坍塌迄今，還沒有倖存者被救出。失蹤者家屬要求搜救團隊盡速救人未果，27日搭乘巴士前往災難現場附近的一處地點休息。

失蹤者的母親在救災簡報上告訴救難人員說：「我女兒26歲，身體健康，她可以活著出來。目前的搜救努力還不夠，想像若是你們的孩子埋在下面。」

當局與失蹤者家屬都擔心死亡人數會增加。邁阿密-戴德郡消防局副局長賈達拉(Raide Jadallah)在26日的簡報中向家屬解釋，為何無法無法回答家屬問他們找到多少罹難者的重複問題。他說：「我們不見得找到罹難者，我們找到屍塊。」

邁阿密-戴德郡消防局長康明斯基(Alan Cominsky)則說，他們當然希望救出所有倖存者，但必須緩慢並循序漸進，殘骸現場結構脆弱且空間狹小，還得確保建築殘骸是穩定的狀態才能進場搜救。