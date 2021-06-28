邁阿密樓塌╱周邊各地區引以為鑑 公寓全面健檢

佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，周邊各地區官員也紛紛要求對公寓全面健檢，以防憾事再度發生。(Getty Images)

佛州 邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)公寓24日倒塌慘事發生後，當地民眾的心境從悲傷、憤怒，恐懼交織；周邊各地區官員也紛紛要求撤離，檢修，或是討論氣候對公寓安全的影響，避免再有下次憾事發生。

事件發生後，一份報告引發外界譁然，原來早在2018年10月，就有工程師示警公寓從起造的時候就有「嚴重錯誤」，導致其存在「重大結構問題」，若不盡速更換防水材料，可能導致公寓混凝土破壞呈「指數 級蔓延」。

事發所在地瑟夫塞德(Surfside)市長伯基特(Charles Burkett)26日建議，尚普蘭大廈北棟民眾應該撤離，因為其周遭的建築結構幾乎是一樣的，並指在深入調查倒塌公寓的結構問題之前，他自己是不會想住在這裡的。

外界擔心這是否僅是單純個案，因為此地的公寓都是上有海風吹蝕，下有海浪拍打的沿海地區。地貌監測商EO59創辦人普奇(Carl Pucci)還表示，一場「緩慢醞釀的危機」恐怕正在全國的海岸線上演中。

包括EO59在內，目前至少有五間監測商或衛星圖片商正在調查此事件，分析公寓在事件發生前的變化，可辨認的細緻度可以只有幾毫米。

伯基特27日表示，下周前將會有工程師團隊仔細審視此地的公寓；曾檢視過尚普蘭大廈的結構工程師柏登(Jason Borden)表示，事件發生最有可能的原因是，各種因素「剛好完美的結合在一起」所造成的。

在事件未明之前，周邊地方正採取行動；鮑爾 郡(Broward County)哈倫代爾海灘(Hallandale Beach)副市長山多瓦(Nomy Sandoval)26日則要求，盡速對市內十幾棟公寓進行檢查。

邁阿密岱德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)26日表示，將在未來30天內，啟動全郡所有五層以上、屋齡超過40年公寓的檢查。

隸屬邁阿密岱德郡的陽光小島灘市(Sunny Isles Beach)思維琴(Larisa Svechin)更要求，市內三層以上的公寓都應該檢查，而且是深入檢查，而非傳統的檢查程序走過即可，就算是近期曾經接受檢查過的公寓也要；該市有約25棟公寓，其中幾棟是超過50層的沿海高層公寓。