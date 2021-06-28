邁阿密樓塌╱他回佛州參加葬禮 卻可能成了葬禮主角

經過DNA檢測，證實第一時間找到的遺體是洛查諾夫婦。(美聯社)

邁阿密-戴德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌後，其中一名失蹤者克萊曼 (Jay Kleiman)小時候就住在這棟大樓裡，後來搬去波多黎各，最近為了參加朋友葬禮回到佛州 ，沒想到大樓倒塌。目前還在失蹤名單上，不確定是否生還。

克萊曼的友人古爾德(Justin Gould)指出，克萊曼的父母於1959年古巴 革命時逃難來美，先在波多黎各定居。後來母親帶著克萊曼搬到佛州，就住在香普蘭大廈，克萊曼因此結識了好友馬茨 (George Matz)。雖然克萊曼成年後回到波多黎各，但仍與馬茨保持聯繫。馬茨染疫後，克萊曼更是當起空中飛人，來往佛波兩地照顧他。

不過馬茨仍然在有資格接種疫苗前，因新冠病毒撒手人寰，因此克萊曼此趟回到佛州，就是為了操持馬茨的喪事。克萊曼與馬茨的足球 教練巴拉內克 (Mark Baranek)難過地說：「克萊曼為了一個染疫的朋友回來，卻可能就這樣不明不白地死了，真的很令人難過。」

克萊曼的初戀女友勞倫．米勒(Lauren Miller)得知消息也情緒崩潰。她說，雖然自己跟克萊曼無緣走到最後，但是彼此仍然相當熟悉，即使在各自成婚組建家庭後，仍保持良好關係。她表示：「克萊曼可以說是我生活的全部，他雖然不算是家庭成員，但他是我選擇成為家人的人。」

此外，最早被找到的罹難者洛查諾夫婦(Gladys and Anthony Lozano)背後的故事也令人神傷。這對夫婦已結縭59年，家屬表示他們原本預計下個月要幫他們慶祝結婚紀念日，卻沒想到因為大樓倒塌一同離世。

洛查諾夫婦的兒子賽吉爾(Sergio Lozano)說：「他們生前就時常拌嘴，打賭誰會先走，所以要說這場悲劇有什麼讓我稍感安慰的事，就是父母兩人可以手牽手安詳離世，九泉路下也有相伴。」