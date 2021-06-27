FT：美台本周的貿易談判 將聚焦於供應鏈及數位貿易
在面對與中國的關係日益緊張以及尋求深化雙邊經濟關係之際，美國與台灣本周將在五年來首次舉行的貿易談判中討論供應鏈安全和數位貿易等問題。
在談到這場預定30日展開的談判時，台灣的貿易代表鄧振中告訴英國金融時報：「我們想將我們的貿易關係提升到下一個合作層級、一個符合未來的層級。」「我們要想談供應鏈、數位貿易和貿易便捷化。」
美國華府決定根據貿易暨投資框架構協定（TIFA）重啟談判，象徵有別於川普政府政策，因為後者把與北京達成有限的貿易協議置於最優先地位。
自從蔡英文總統去年宣布開放美國豬肉進口以來，台灣一直在推動與美國的雙邊貿易協定。華府長期以來要求台灣開放這些農產品進口。
鄧振中承認，可能無法立即達成這類貿易協定。他說：「雙邊貿易協定（BTA） 是我們的理想，而這是現實」「（美國）不會太快與任何國家展開雙邊貿易協定談判，但我們可以逐漸鋪平道路。」
已獲提名為美國貿易副代表的比安奇（Sarah Bianchi）上周曾表示，在TIFA之下與台灣重新接觸，是拜登政府與盟友合作「因應中國不斷升級挑戰的一個範例」。
美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）的蕭特（Jeff Schott）說：「我認為川普政府沒有整合商業和戰略政策。」「拜登政府顯然在對中國關係方面採取較全面的作法，並認為台灣關係更緊要。」
在美台這場新會談之前，華府曾舉行一場內部辯論，包括國務院在內的單位都呼籲，在強化與台北關係的努力中要加入經濟元素。
據四名知情人士透露，美國貿易代表戴琪對此較不熱衷，但國家安全顧問蘇利文敦促她的辦公室啟動談判。美國貿易代表署說：「戴琪大使和拜登政府致力於強化我們與台灣的經貿關係，我們期待在本周的TIFA會議上討論一系列問題。」
報導說，美國可能聚焦於半導體供應鏈安全和數位貿易，並催促台北兌現對美豬開放市場的承諾。
蔡政府幾乎未鼓勵民眾接受美國豬肉，美國豬肉因可能含有微量飼料添加劑萊克多巴胺而引發爭議。台灣將在8月舉行野黨發起的美豬公投。
鄧振中警告說，反對開放這個市場的決定，可能會使討論脫離正軌，「美國會繼續TIFA談判並進一步深化我們的貿易關係？我認為他們不會—他們會主張，如果你連這些當前的問題都無法處理，我們為什麼要和你討論未來的問題」？他並表示：「但我們不能繼續太過依賴單一市場（意指中國），對台灣來說威脅太大了。」
報導說，數位貿易是台美雙方另一個關注的主題，包括數位產品的免稅貿易、資料在地化壁壘、網絡安全和隱私規則等議題。前美國貿易談判代表柯特勒（Wendy Cutler）則建議，在全球晶片短缺之際，美國和台灣可以在半導體供應鏈務實合作 。
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