FT：美台本周的貿易談判 將聚焦於供應鏈及數位貿易

英國金融時報報導，美台本周的貿易談判將聚焦於供應鏈及數位貿易。聯合報系資料照片

在面對與中國的關係日益緊張以及尋求深化雙邊經濟關係之際，美國 與台灣 本周將在五年來首次舉行的貿易談判中討論供應鏈 安全和數位貿易等問題。

在談到這場預定30日展開的談判時，台灣的貿易代表鄧振中告訴英國金融時報：「我們想將我們的貿易關係提升到下一個合作層級、一個符合未來的層級。」「我們要想談供應鏈、數位貿易和貿易便捷化。」

美國華府決定根據貿易暨投資框架構協定（TIFA）重啟談判，象徵有別於川普政府政策，因為後者把與北京達成有限的貿易協議置於最優先地位。

自從蔡英文總統去年宣布開放美國豬肉進口以來，台灣一直在推動與美國的雙邊貿易協定。華府長期以來要求台灣開放這些農產品進口。

鄧振中承認，可能無法立即達成這類貿易協定。他說：「雙邊貿易協定（BTA） 是我們的理想，而這是現實」「（美國）不會太快與任何國家展開雙邊貿易協定談判，但我們可以逐漸鋪平道路。」

已獲提名為美國貿易副代表的比安奇（Sarah Bianchi）上周曾表示，在TIFA之下與台灣重新接觸，是拜登政府與盟友合作「因應中國不斷升級挑戰的一個範例」。

美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）的蕭特（Jeff Schott）說：「我認為川普政府沒有整合商業和戰略政策。」「拜登政府顯然在對中國關係方面採取較全面的作法，並認為台灣關係更緊要。」

在美台這場新會談之前，華府曾舉行一場內部辯論，包括國務院在內的單位都呼籲，在強化與台北關係的努力中要加入經濟元素。

據四名知情人士透露，美國貿易代表戴琪對此較不熱衷，但國家安全顧問蘇利文敦促她的辦公室啟動談判。美國貿易代表署說：「戴琪大使和拜登政府致力於強化我們與台灣的經貿關係，我們期待在本周的TIFA會議上討論一系列問題。」

報導說，美國可能聚焦於半導體供應鏈安全和數位貿易，並催促台北兌現對美豬開放市場的承諾。

蔡政府幾乎未鼓勵民眾接受美國豬肉，美國豬肉因可能含有微量飼料添加劑萊克多巴胺而引發爭議。台灣將在8月舉行野黨發起的美豬公投。

鄧振中警告說，反對開放這個市場的決定，可能會使討論脫離正軌，「美國會繼續TIFA談判並進一步深化我們的貿易關係？我認為他們不會—他們會主張，如果你連這些當前的問題都無法處理，我們為什麼要和你討論未來的問題」？他並表示：「但我們不能繼續太過依賴單一市場（意指中國），對台灣來說威脅太大了。」

報導說，數位貿易是台美雙方另一個關注的主題，包括數位產品的免稅貿易、資料在地化壁壘、網絡安全和隱私規則等議題。前美國貿易談判代表柯特勒（Wendy Cutler）則建議，在全球晶片短缺之際，美國和台灣可以在半導體供應鏈務實合作 。