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邁阿密塌樓╱危機在眼前 如何逃生？如何求生？

記者胡玉立╱綜合報導
佛州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，震驚全國。(美聯社)
佛州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，震驚全國。(美聯社)

佛州邁阿密公寓坍塌災難，令人聞之色變。假設不幸身陷建物崩塌危機，有什麼辦法可以提高倖存機會？

人人都應預做準備

求生資訊網站「生存百科」(Survivorpedia)建議，人人都應準備家庭緊急救生包，因應建築物倒塌在內的任何災難；救生包裡應有足夠食物、水、藥品等用品，以便在毫無援助情況下至少維生72小時；還可放入收音機、手電筒、口哨、蠟燭、螢光棒和應急毯子等。

「生存百科」建議，考慮到可能被困在倒塌建物裡，還得準備一個挖掘工具包，包括重型工作手套、護目鏡、鐵撬、錘子、斷線鉗子、斧頭、螺絲起子和頭燈。

了解建物即將崩塌警訊

StoragePrepper網站指出，警訊可能不太多；「很可能前一刻事情看起來還不錯，接下來一切都分崩離析。」OffGridWeb網站警告說，建物倒塌的潛在跡象包括隨建物「彎曲」而窗戶破裂和門開開關關，牆壁或天花板可能分離、出現裂縫；比拇指還寬的裂縫顯示情況危急。其他可能跡象還包括：灰塵落下、房子吱吱作響或發出呻吟。

如何在倒塌建物下倖存

StoragePrepper網站警告，絕不要搭電梯逃生；那是建物倒塌時「最危險的事情之一」；若是在三層樓以下，可能可以利用窗戶逃生。如果沒辦法到低樓層，就去樓梯間；它們通常經過特殊加固；當年世貿中心有些倖存者就是在樓梯間被人發現。

不然至少試著進到瓦礫不會多到壓碎你的走廊；房間正中央也可能有效。

StoragePrepper網站建議，「若所有方法都失敗了，就找個堅固的家具蜷縮在它旁邊，藉此避開牆壁崩塌；但不要待在家具下面，以免牆壁倒塌後把人壓在家具底下。」

被困在瓦礫中怎麼辦

多家求生網站指出，即將被埋入碎片之際，試著把手臂橫放在臉前，創造一個可呼吸空氣的袋狀空間；儘量保持低得靠近地面；否則若發生火災，吸入煙霧會形成嚴重威脅。

若被困在瓦礫下，試著用手電筒或手機燈向救援人員發出信號；還可嘗試敲擊管道，但避免大聲喧嘩和不必要移動，因為可能引發進一步坍塌；保持冷靜，儘量節省精力。

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