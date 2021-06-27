邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

佛羅里達州瑟夫賽德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)鮮明反映邁阿密國際化組成結構，住戶有南美移民、正統派猶太 教徒、外國退休 人員等；因此，當這棟12層樓建物24日凌晨發生坍塌悲劇，立即震驚世人；159位失踪者仍在瓦礫堆下，來自世界各地的家庭坐立難安地等候消息。

巴拉圭╱她來美工作貼補家用

23歲的凡妮莎來自巴拉圭，恐也罹難。(美聯社)

其中，23歲的凡妮莎(Vanessa Luna Villalba)一周前才剛從巴拉圭農村來邁阿密當保姆。家住巴拉圭的盧納(Richard Luna)為妹妹祈求奇蹟，但受訪時使用過去式說，「她本來希望來美工作可以貼補家用。我們現在悲痛莫名。」

凡妮莎的工作是照顧一個巴拉圭家庭的三個孩子。這三個孩子和父母蘇菲亞(Sophia López Moreira Bó)和佩滕吉爾(Luis Pettengil)全都在失踪名單之列。蘇菲亞是巴拉圭第一夫人的姐姐。巴拉圭第一夫人正趕來邁阿密。

警方至25日仍無法確知悲劇發生時大樓內究竟有多少居民或遊客。以色列 媒體稱，該國有20位公民失踪。另有來自阿根廷、委內瑞拉、烏拉圭和巴拉圭的22人下落不明。佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)在推特發文寫道，截至25日，當局已協助十幾國家庭取得前往佛州緊急簽證。

古巴╱他退休想住能看海的地方

「你以為這種事不會發生在美國，」小洛薩諾(Sergio Lozano Jr.)80多歲的祖父母安東尼奧和格拉迪斯·洛薩諾(Antonio and Gladys Lozano)都失踪了。這對夫婦幾年前從古巴移民來美；小洛薩諾回憶道：「我爺爺總說，他退休後，想住在走出陽台就能看海的地方。」小洛薩諾的父親洛薩諾住在兩棟樓之外，23日才和父母共進晚餐。次日凌晨洛薩諾被雷鳴般巨響吵醒，走到陽台一看，父母的公寓已經塌了。他打電話叫醒小洛薩諾說：「他們走了。」

哥倫比亞╱1家幾週前才來美租公寓

在六名失踪的哥倫比亞人中，有一個三口之家幾週前來美接種COVID-19疫苗並度假。他們的親人說，這家人租下204號公寓後，出門旅遊，本來準備24日才返回租處，但臨時決定提前一天回來，結果遇上慘劇。

瑟夫賽德也是正統派猶太教(Jewish Orthodox)社區所在地；根據猶太習俗，真正的美德(Chesed Shel Emes)必須收集死者身體所有部分包括四肢、血液和組織，才能安葬；屍體也不允許過夜或暴露戶外。

以色列╱收集殘垣中DNA一起埋葬

以色列志願者組織Zaka World國際主任羅斯(David Rose)說，遇到邁阿密這樣的大規模傷亡災難，他們使用DNA樣本仔細從混凝土和其他表面收集死者血液和組織；但在某些情況下，某些部分可能與死者不匹配。

「一切都被收集起來，一切都會被埋葬，」羅斯說。 「它可能不屬於它所屬的人，但最重要的是——它被埋葬了。」

倒塌建築物附近的東正教猶太教堂拉比利普斯卡(Sholom D. Lipskar)說，社區仍在祈禱奇蹟。他無法確切說出有多少猶太社區成員失踪；「很不幸的是，有一大群人，情況非常非常嚴峻。」