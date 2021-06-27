邁阿密塌樓╱調查人員搜集DNA 協助確認罹難者

佛州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌， 到26日仍施救中。(Getty Images)

佛羅里達州南部搜救團隊加緊腳步，盼找出大樓崩塌後困在水泥瓦礫之下的受害者；隨著搜救時間一分一秒過去，當局25日開始向失蹤者的家屬搜集DNA ，確認罹難者身分將成為一大挑戰。

邁阿密-岱德郡郡長丹妮拉‧卡瓦表示：「失蹤者家屬提供其DNA以供比對，那邊有照片，只要受害者維權者、法醫辦公室確認失蹤者身分，就會在第一時間通知其近親。」

萊文卡瓦指出，截至25日下午，至少已確認四人死於24日凌晨的大樓事故；另有159人下落不明，不過並非所有人在事發當時都在家，大樓崩塌主因仍在調查中。

鑒識技術專家表示，大樓倒榻並未涉及爆炸或火災，確認遭尋獲的遺體身分時應該會更輕鬆。

奧克拉荷馬州健康科學中心鑑識科學博士艾倫(Robert Allen)表示，雖然罹難者會有大面積傷口，但估計遺體仍可辨認。

在911恐攻事件中，罹難者遺體在近20年後仍可辨認；艾倫表示，高溫 和高壓會大幅提升生物分解速度，但當前情況中，遺體DNA仍可完整保留。

艾倫指出，若是要辨識飛機墜機事故的罹難者，在無法即刻找到親屬DNA比對的情況下，便會採用罹難者的牙齒紀錄和指紋等方法。

DNA鑑識專家安‧安柏斯(Angie Ambers)表示，如果搜尋遺體的過程拖延多日，那麼使用DNA技術就會變得更加重要。有助視覺辨識和指紋比對的軟組織可能會分解，尤其是遺體暴露於佛州 南部的高溫與濕度的情況下更是如此。

紐黑文大學鑑識科學副教授安柏斯說：「這時DNA檢測就會變成調查中相當有用的工具。」調查人員必須取得父母、孩子一等親或手足近親的DNA，以利後續身分辨識過程。

有鑒於該棟大樓罹難者的親屬可能不在佛州或美國，取得家屬DNA和身分辨識將更具挑戰性。

不過安柏斯表示，還有另一種選擇可供考慮，那就是「快速DNA」機器技術，其可在兩個小時內辨識災難中的罹難者身分，例如應用於2018年北加州森林野火事故，當時造成85人死亡。