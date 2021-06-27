邁阿密塌樓╱岱德郡40年以上老屋 限期30天總體檢

佛州州長德桑提斯(右二)26日表示要疏散附近另一公寓大樓的居民，以策安全。(Getty Images)

佛羅里達州 「尚普蘭大廈南棟公寓」坍塌後，引發佛州 南部海灘地區類似結構建築物的安全疑慮，因為空氣中的高濃度鹽分會侵蝕鋼筋與混泥土結構；邁阿密-岱德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)26日宣布，限期30天內檢查郡內所有40年以上老舊建築，呼籲佛州地區其他類似建築跟進安檢。

佛州州長考慮疏散「姊妹樓」住戶

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也表示，基於安全考量，考慮疏散瑟夫塞德市另一棟結構與坍塌大樓類似的「姊妹樓」住戶。

卡瓦表示，「我們要確保每一棟40年以上的建築物，都在期限內完成重新檢驗的程序，確保迅速檢核。」

這棟坍塌的建築坐落邁阿密海灘北部，本來準備進行工程師在2018年指出的重大結構問題檢修，孰料便發生悲劇。

聯邦急難管理署(FEMA)在邁阿密一棟建築物於1941年坍塌，造成七人死亡後，實施老屋每40年定期檢修的規定。

瑟夫塞德市長布爾克特(Charles Burkett)26日表示， 市府2018年透過電郵收到結構問題報告，不清楚後續如何處理問題，「但理應追蹤」。

佛州州長德桑提斯正考慮要附近的另一公寓大樓的居民馬上疏散，另做安置。(Getty Images)

12層樓的「尚普蘭大廈南棟」24日崩塌後，目前已知5人死亡、156人下落不明；附近的「尚普蘭大廈北棟」(Champlain Towers North Condo)的居民依然住在裡面。

卡拉與布爾克特討論搜救進度及兩棟建築物的情況後，布爾克特建議疏散北棟住戶；對此，德桑提斯說：「北棟與南棟同時期由同一位設計師建造，我們已諮詢專家意見，正在考慮疏散北棟住戶，但屬於市長的職權範疇。」

他說：「我不清楚北棟是否也有任何問題，但考量兩棟公寓的相似性及屋齡，他們認為應該有安全疑慮。」

布爾克特稍晚告訴美聯社，將安排姊妹樓住戶撤離的相關緊急措施，並在有必要時疏散居民，但不會強制居民離開；撤離檢查期間，FEMA將支付住戶的臨時安置費用，安置地點還在規畫中。