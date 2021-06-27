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邁阿密塌樓╱3年前就有大量裂痕 才要整修就倒了

編譯潘勛╱綜合26日電
佛州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌， 到26日仍施救中，但進度緩慢。(Getty Images)
佛州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌， 到26日仍施救中，但進度緩慢。(Getty Images)

佛州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌，震驚全國，但建築顧問早在三年前便警告，這棟大樓出現嚴重的結構損壞，也促成管委會制定計畫，準備花數百萬元修繕，但修繕才要開始，大樓便已坍毀。

紐約時報26日報導，工程顧問莫拉比托(Frank Morabito)三年前便發現令人憂心的證據，指出該大樓游泳池底下的混凝土隔層「結構損壞嚴重」；另外，在樓層重壓之下，停車場的柱子、橫梁及牆壁，出現「大量」裂痕及裂解。

莫拉比托提出警告兩年半以後，大樓管委會終於制定計畫，斥資數百萬元準備修繕，且即將展開，但建築物24日午夜便告倒塌，熟睡中的住戶被壓在龐大的斷坦殘塊之下。

這是邁阿密郡工程顧問莫拉比托提出三年前就令人憂心的檢驗證據，顯示大樓游泳池底下的...
這是邁阿密郡工程顧問莫拉比托提出三年前就令人憂心的檢驗證據，顯示大樓游泳池底下的混凝土隔層「結構損壞嚴重」；同時停車場的柱子、橫梁及牆壁，出現「大量」裂痕及裂解。(取自瑟夫塞德市網站)

瑟夫塞德市(Surfside)官員25日晚間公布莫拉比托2018年提出的報告，大樓鋼筋混凝土長期受到滲水及佛州南岸帶鹽海風的腐蝕，其全貌令人不寒而慄。

莫拉比托寫報告談到該大樓鄰近地基處發生結構損壞，指出「雖說有些地方受損不算嚴重，但大部分混凝土都告惡化，必須儘速修補」；雖然他說修繕的目的在維持大樓及136住戶「結構的整體安全」，但當時他沒指出大樓有坍塌之虞。

佛州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌， 到26日仍施救中，但進...
佛州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌， 到26日仍施救中，但進度緩慢。(美聯社)

瑟夫塞德市長伯基特(Charles W. Burkett)26日表示，市方2018年便收到電郵寄來的該報告，但不曉得該採什麼步驟，進一步檢查大樓的諸多問題，另外，收件人是誰也不知道；市方決心徹查2018年到底出了什麼錯。

普蘭大廈南棟康斗公寓按州方規定，正打算進行修繕，以便再領使用執照，也接獲照會，指大樓必須修繕完畢才能通過檢查。

但要解決從游泳池漏水到停車場的問題，涉及重大工程，要花幾百萬元；代表至少一戶住戶的律師索恩(Brad Sohn)已向大樓管委會提告；他表示，當時住戶按估計要出的修繕費在8萬到20萬元之間。

 索恩表示，2018年報告指出建築物有重大問題之後，為何修繕迄未展開，他正在設法瞭解。

佛州 游泳 紐約時報

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