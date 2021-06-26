逾80國淪陷…Delta病毒擴散 衝擊國際疫苗防線
新冠病毒Delta變種為全球抗疫行動帶來的挑戰愈來愈大；以色列公衛官員初步發現，國內最近新冠確診的成人當中，約半數是感染到Delta，儘管他們已完成接種輝瑞疫苗，還是難逃病毒魔手；不僅如此，澳洲雪梨市也因傳出市民感染Delta，部分地區已公告封鎖至少一周。
華爾街日報(WSJ)25日報導，以色列政府新冠專家顧問團首席科學家巴列瑟(Ran Balicer)表示，據以色列公衛官員初步發現，以色列最近新冠確診病例，約九成可能是Delta所致；迫使政府不得不再頒室內戴口罩命令等防疫措施，希望能堵住這種傳染力很強的病毒變種。
以色列→單日確診暴增20倍
巴列瑟表示，16歲以下沒接種疫苗的兒童，占新確診病例大約一半。
以色列中部某鎮學童感染新冠病例突然大增，接著快速傳染到其他地方各年齡層人口，所以政府本周擴大12到15歲國民疫苗接種行動；若依全球標準，以色列新增確診數相形很低，但6月大多數日子裡，確診件數大約在10件，24日卻大增到200件。
巴列瑟表示，Delta變種傳入以色列，讓病毒傳染的動力全然改觀，但過去十天以色列傳出的重症病例僅有五件，還會不會出現更多則言之尚早。
美國公衛專家也表示，Delta變種很快就會變成疫情的主角；目前該變種經探明已在80多國出現。
澳洲→雪梨部分地區緊急封城
在澳洲，官方下令居住或工作於雪梨市中心及鄰近共四個地區，還有名勝邦迪海灘(Bondi Beach) 的民眾，自25日晚間起居家隔離，以杜絕上星期第一次在雪梨市發現的Delta變種傳染擴散。
雪梨上次封城是在去年12月，7萬名住北灘(Northern Beaches)地區的民眾受到影響，為期三周。
澳洲透過大致封鎖邊境、要求入境旅客隔離檢疫，防堵新冠疫情相形成功；截至目前紀錄在案的確診病例約3萬件，大多數患者都是在檢疫期間發作的海外旅客；澳洲2600萬民眾完全接種疫苗者約4%。
最新疫情依全球標準，澳洲此次疫情規模也算很小；官方25日統計共65例確診，包括24日發現的新增本土22病例。但官方決定封鎖雪梨市部分地區，反應對Delta變種的憂心日增。
上一則
中斷5年…美台重啟TIFA 聚焦供應鏈、數位貿易
下一則
FB留言