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1張圖：全美56.3%成人 完全接種疫苗

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

逾80國淪陷…Delta病毒擴散 衝擊國際疫苗防線

編譯潘勛／綜合25日電
因Delta變種病毒造成大量民眾感染，澳洲最大城市雪梨封鎖了中心城區，街上行人寥寥。(Getty Images)
因Delta變種病毒造成大量民眾感染，澳洲最大城市雪梨封鎖了中心城區，街上行人寥寥。(Getty Images)

新冠病毒Delta變種為全球抗疫行動帶來的挑戰愈來愈大；以色列公衛官員初步發現，國內最近新冠確診的成人當中，約半數是感染到Delta，儘管他們已完成接種輝瑞疫苗，還是難逃病毒魔手；不僅如此，澳洲雪梨市也因傳出市民感染Delta，部分地區已公告封鎖至少一周。

華爾街日報(WSJ)25日報導，以色列政府新冠專家顧問團首席科學家巴列瑟(Ran Balicer)表示，據以色列公衛官員初步發現，以色列最近新冠確診病例，約九成可能是Delta所致；迫使政府不得不再頒室內戴口罩命令等防疫措施，希望能堵住這種傳染力很強的病毒變種。

Delta變種病毒在以色列肆虐，尚未接種新冠疫苗的民眾抓緊時間接種；圖為特拉維夫...
Delta變種病毒在以色列肆虐，尚未接種新冠疫苗的民眾抓緊時間接種；圖為特拉維夫一名少女在接種疫苗。(Getty Images)

以色列→單日確診暴增20倍

巴列瑟表示，16歲以下沒接種疫苗的兒童，占新確診病例大約一半。

以色列中部某鎮學童感染新冠病例突然大增，接著快速傳染到其他地方各年齡層人口，所以政府本周擴大12到15歲國民疫苗接種行動；若依全球標準，以色列新增確診數相形很低，但6月大多數日子裡，確診件數大約在10件，24日卻大增到200件。

巴列瑟表示，Delta變種傳入以色列，讓病毒傳染的動力全然改觀，但過去十天以色列傳出的重症病例僅有五件，還會不會出現更多則言之尚早。

美國公衛專家也表示，Delta變種很快就會變成疫情的主角；目前該變種經探明已在80多國出現。

澳洲最大城市雪梨因Delta病毒而限制居民出城，大批市民排隊等待接種新冠疫苗。(...
澳洲最大城市雪梨因Delta病毒而限制居民出城，大批市民排隊等待接種新冠疫苗。(Getty Images)

澳洲→雪梨部分地區緊急封城

在澳洲，官方下令居住或工作於雪梨市中心及鄰近共四個地區，還有名勝邦迪海灘(Bondi Beach) 的民眾，自25日晚間起居家隔離，以杜絕上星期第一次在雪梨市發現的Delta變種傳染擴散。

雪梨上次封城是在去年12月，7萬名住北灘(Northern Beaches)地區的民眾受到影響，為期三周。

Delta變種病毒在澳洲蔓延，雪梨市民駕車到得來速檢測站，等候接受病毒檢測。(G...
Delta變種病毒在澳洲蔓延，雪梨市民駕車到得來速檢測站，等候接受病毒檢測。(Getty Images)

澳洲透過大致封鎖邊境、要求入境旅客隔離檢疫，防堵新冠疫情相形成功；截至目前紀錄在案的確診病例約3萬件，大多數患者都是在檢疫期間發作的海外旅客；澳洲2600萬民眾完全接種疫苗者約4%。

最新疫情依全球標準，澳洲此次疫情規模也算很小；官方25日統計共65例確診，包括24日發現的新增本土22病例。但官方決定封鎖雪梨市部分地區，反應對Delta變種的憂心日增。

以色列 澳洲 疫情

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