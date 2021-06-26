象徵生活回歸正軌…停航15個月 首見郵輪載客離港

皇家加勒比郵輪公司旗下的「名人愛極號」，26日將從佛羅里達州離港啟航，開始新冠疫情爆發15個月來首次航行。(美聯社)

經過15個月的沈寂，郵輪 業者即將恢復營運，首艘從美國出發的郵輪「名人愛極號」(Celebrity Edge)將於26日從佛羅里達州離港，至少95%的登船者都已完成新冠疫苗 接種，被視為是新冠疫情過後、生活回歸正軌的象徵。

一名學校校長史瓦茲(Russ Schwartz)正在愛極號上享受他的蜜月行程，他也對這次的旅程相當有信心，史瓦茲說：「我們很興奮可以搭上這艘郵輪。」

名人系列郵輪為皇家 加勒比(Royal Caribbean)公司旗下品牌，該公司聲明全程將遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的規定，除了登船的人至少95%都已接種疫苗，也已降低全船的容客率。

名人愛極號自2018年12月開始營運，這次將由凱特·麥庫(Kate McCue)擔任船長；麥庫於2015年為全美首位女性郵輪船長，在社群影音平台抖音(TikTok)和Instagram上分別擁有100萬和25萬名粉絲追蹤。

過去郵輪業者禁航長達15個月，財務狀況一度陷入危機；三大郵輪巨頭嘉年華集團(Carnival Corporation)、挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)和皇家加勒比在完全毫無營收的情況下，被迫籌資超過400億元才得以維持生存。

據證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)統計，郵輪業者去年累積損失多達200億元，今年第一季又再虧損45億元；一名海商法律師威克曼(Michael Winkleman)說：「郵輪業者正試圖站穩腳步重新出發，但他們的風險相當大，稍有不慎就又面臨鉅額虧損。」

名人系列郵輪的發言人蘇珊·洛馬克斯(Susan Lomax)表示，由於佛州法律規定禁止業者向旅客要求提供接種疫苗的證明，因此他們只能詢問客人是否願意分享有無接種疫苗的資訊；至於不願意透露的人將一律視為未接種者，全程須遵守防疫規定如戴口罩等。