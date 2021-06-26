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停發聯邦額外失業金 10州跟進 250萬人受影響

編譯郭宣含／綜合25日電
十個州將於本周末停發聯邦額外失業金，估計將影響250萬名勞工；圖為加州一間商店正在招聘員工。(Getty Images)
十個州將於本周末停發聯邦額外失業金，估計將影響250萬名勞工；圖為加州一間商店正在招聘員工。(Getty Images)

十個州將於本周末停發聯邦額外失業金，估計將影響250萬名勞工；目前共有26州提早在9月截止日前，提早停發聯邦額外補助。

隨著美國逐漸擺脫疫情陰影，阿肯色、佛羅里達、喬治亞、蒙大拿、俄亥俄、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、猶他和德州將在本周末停發失業金，過去兩周另有其他12州也取消聯邦補助。

目前提早停發聯邦額外補助的26州中，僅有一州州長非共和黨人；這些州長5月起開始宣布停發補助，聲稱這些失業金阻礙勞工復工，導致就算防疫限制已放寬，企業仍面臨勞力短缺。

除了佛州和俄亥俄州之外，其他於26日停發額外補助的州，也會中止零工與自僱者勞工的聯邦失業計畫，以及長期失業補助計畫；有鑑於此，會有超過110萬名失業勞工停領失業金，包括德州逾70萬人。

雖然喬治亞州並未向勞工部回報疫情緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation)人數，但無黨派智庫「世紀基金會」(Century Foundation)估計，逾11萬7000名喬州人將無補助可領。

佛州是另一個未回報疫情緊急失業補償人數的州，但佛州會等到9月聯邦計畫到期時才停發；世紀基金會估計，佛州提早停發300元額外補助後，會有41萬7000名佛州人受到影響。

聯邦政府額外補助是否影響勞工市場引發激辯，共和黨議員和部分商業團體認為，這會減少勞工就業的動機，但經濟學者和聯邦官員則指出，尚有其他因素造成民眾不願復工。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)本周在國會作證時表示，許多因素影響勞力供應，包括當前對疫情的顧慮、家長仍需照護幼童，聯邦額外補助也可能其一因素，這恐讓勞工花更多時間找工作。

鮑爾表示，額外補助對勞動力的影響要等到補助到期後才會更清楚。

根據求職網站Indeed招聘實驗室(Hiring Lab)分析，對於部分提早終止聯邦額外補助的州而言，有些州的求職活動變得頻繁，但有些州則減弱；在12日和19日停發額外補助的12個州中，求職活動低於全國趨勢。

勞工部 佛州 疫情

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