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1張圖：全美56.3%成人 完全接種疫苗

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

接種疫苗後「突破性染疫」 全美至少4100例

編譯郭宣含／綜合25日電
全美有超過4100名已接種完疫苗的民眾，仍然因感染新冠肺炎住院或病死；圖為加州洛杉磯一間醫院的ICU病房，醫護人員在救治新冠患者。(Getty Images)
全美有超過4100名已接種完疫苗的民眾，仍然因感染新冠肺炎住院或病死；圖為加州洛杉磯一間醫院的ICU病房，醫護人員在救治新冠患者。(Getty Images)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)25日公布的數據，全美逾4100人即使已接種完疫苗但仍染疫住院或病歿；雖說接種疫苗的人染疫風險低，但並非無染疫可能，這就是所謂的「突破性感染」(breakthrough infection)。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)兒童疫苗高級顧問歐菲特(Paul Offit)表示：「疫苗並非100%有效，也無法完全避免出現重症；但在全美60萬名病歿者中占很低比例。」

根據CDC21日數據，至少有750人接種完疫苗但病歿，不過CDC表示，其中142例無症狀或死因無關新冠肺炎；CDC也接獲3907例突破性感染住院案例，但逾1000人無症狀或住院因素無關染疫。

突破性感染很罕見，而且多數病患無症狀；值得注意的是，76%突破性染疫住院和病歿案例發生在65歲以上人口。

CDC並未記錄每一筆突破性感染案例，自5月1日起只記錄嚴重到住院和病歿的突破性感染病患，也就是說，接種疫苗但仍染疫的人數可能比統計更多；CDC的作法也遭許多健康專家批評。

哈佛大學氣溶膠專家愛德華茲(David Edwards)指出，目前欠缺疫苗對抗空氣傳播病原體的多年數據，因此CDC有必要提供突破性感染的最新數據。

突破性染疫？專家：與被隕石砸中的機率一樣

舊金山加大傳染病專家兼教授陳子平(Peter Chin-Hong)表示：「你被隕石殺死的機率跟接種疫苗後病歿機率一樣。綜觀一切，新冠疫苗極度有效。」

疫苗效力面對分別來自英國Alpha和印度Delta的變種變毒時，研究指出，接種完兩劑輝瑞疫苗後，對Delta病毒株仍有88%效力；不過目前不清楚，回報的這些突破性感染是否由變種病毒所致。

CDC表示，疫苗接種完畢者若持續出現新冠症狀，應自我隔離隔離十天。公衛專家表示，突破性感染防疫準則跟一般染疫者差不多，病患必須隔離、追蹤接觸者，同時也須告知健康照護單位自己確診；若病患需要出門看醫生，必須戴口罩和與他人保持社交距離。

疫苗 CDC 聯邦疾病防治中心

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