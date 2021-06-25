疫苗補強針 世衛預測：高危族每年1劑 一般人2年1針

世衛組織預測，最容易感染新冠病毒的人，要每年接種一次加強劑，例如長者及免疫能力低的人。（路透）

接種新冠疫苗 其中一個最普遍的問題是，是否與流行性感冒疫苗一樣，每年都要打？路透24日根據取得的文件報導，世衛 組織(WHO)預測，最容易感染新冠病毒的人，要每年接種一次加強劑。

文件顯示，世衛將弱勢群體，例如長者及免疫能力低的人列為需要每年接種一次疫苗的指標，至於一般人則可能每兩年接種一次作為補強。

這份「仍在研擬中」的文件指出，隨著新變種病毒的不斷出現，打加強針是必要的，因此明年須至少生產120億劑疫苗，略高於今年的110億劑。

美國 方面，儘管一般相信需要接種加強劑，但官方迄今仍未說明是否需要或何時展開；不過，拜登政府官員上月曾表示，若最終要接種加強劑的話，政府會免費給公眾打針。

一名長者正在等待接受接種；世衛組織預測，最容易感染新冠病毒的人，要每年接種一次加強劑，例如長者及免疫能力低的人。（路透）

白宮新冠應對小組首席科學官凱斯勒(David Kessler)上月初在國會參院衛生委員會聽證會上表示，「我們正在計畫在必要時，為美國民眾打加強針，跟上一輪一樣，都是免費的」。

疫苗製造商也預測接種加強劑是必要的，正如現在民眾普遍都明白，完全接種兩劑所產生的免疫力會更佳一樣。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)早在4月已指出，在完全接種疫苗後大約六個月到一年內，接種第三針加強劑是很有可能的；但他表示，至於要多久接種一次，則仍有待觀察；他也說，讓容易受感染的群體打加強針非常重要。

對於新冠病毒疫苗是否需要每年接種的問題，不少專家認為還有待進一步研究，特別需要根據病毒變異對疫苗效果的影響，以及疫苗持續保護時間等因素而定。