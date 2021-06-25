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德總理梅克爾接種AZ+莫德納 美仍不鼓勵混打疫苗

記者張聲肇／綜合報導
66歲的德國總理梅克爾4月打了AZ疫苗，前幾天打莫德納；疫苗混打掀起話題。（路透）
66歲的德國總理梅克爾4月打了AZ疫苗，前幾天打莫德納；疫苗混打掀起話題。（路透）

混合接種新冠疫苗的效果是不是比接種同一廠牌效果好，全世界都在關注，特別是在德國總理梅克爾混打兩種疫苗後，更引發前後兩劑疫苗打不同品牌有何好處與壞處，為何要混著打等的疑問；而美國公衛單位態度較保守，以研究資料不夠齊全為由，不鼓勵打不同疫苗。

有些國家因為來源不充裕，只好試著打不同品牌種類的疫苗，有些則是基於安全考慮，因為第一劑造成的副作用很大；贊成混打疫苗的科學家提出「不同疫苗刺激不同反應」的理論，認為各種疫苗分別刺激免疫系統各部分，會提升整體防疫功能。

牛津大學、美國國家衛生研究院(NIH)和俄國研究人員，都在研究混打的好處或壞處，因為都仍處研究的初期階段，還沒有具體結論；但是西班牙研究第一劑打阿斯特捷利康(AZ)、第二劑打輝瑞，免疫系統的反應更強，比兩劑都打AZ更強；至於有沒有比兩劑都打輝瑞強，目前還不清楚。

66歲的德國總理梅克爾4月打了AZ疫苗，前幾天打莫德納；圖為她4月的接種證明。（...
66歲的德國總理梅克爾4月打了AZ疫苗，前幾天打莫德納；圖為她4月的接種證明。（路透）

英國的研究發現，混打疫苗有些人會在第二劑後產生「微弱、溫和」的副作用，如發燒、疲倦、頭痛，通常48小時就結束；研究人員指出，如果副作用算是「短期壞處」，也可解釋為「免疫系統有強烈反應」，反而變成「好處」了。

整體而言，混打至少算是「安全」的，也就是說，不會造成額外的風險；倫敦皇家學院免疫學家阿爾特曼（Daniel Altmann）說，混打疫苗其實是經過考驗的方法，硬要把它扯上新的風險「真的很難」。

德國、加拿大、瑞典、法國、西班牙和義大利都主張第一劑打AZ疫苗的人，如果擔心血管堵塞的問題，第二劑可打別的品牌；南韓則因為AZ供應受到拖延，也讓第一劑打AZ的公衛人員第二劑改打輝瑞；加拿大另外宣布，輝瑞和莫德納可以混打。

對醫療個資極為保密的德國，為什麼公布總理混打的消息呢？她的發言人賽伯特（Steffen Seibert）說，意在示範；66歲的梅克爾4月打了AZ，前幾天打莫德納。

賽伯特說，因為有人擔心混打不安全，她就帶頭示範，要大家放心。

66歲的德國總理梅克爾4月打了AZ疫苗，前幾天打莫德納；疫苗混打掀起話題。（路透...
66歲的德國總理梅克爾4月打了AZ疫苗，前幾天打莫德納；疫苗混打掀起話題。（路透）

疫苗 輝瑞 德國

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