疫苗效力高 新冠病歿者99%未接種

華盛頓大學的運動員正接種疫苗。（Getty Images）

隨著全美接種率提升，美國 新冠病歿人數已從1月中平均單日新增逾3400人的高峰，降到目前單日不到300人；美聯社24日報導，美國現在因新冠肺炎病歿的人超過99%都未接種疫苗 ，這不僅凸顯疫苗具高效力，也説明若人人都接種疫苗，那麼單日病亡的人數可能為零。

美聯社分析聯邦疾病防治中心(CDC )5月數據顯示出的整體趨勢，普遍呼應健康照護機構在全國的觀察，也符合專家的看法；白宮抗疫小組前資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)本月初表示，美國新冠病亡的患者中，有98%至99%的人未接種疫苗。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)22日表示，疫苗非常有效，以目前而言，幾乎可完全避免任何人染疫病歿，尤其是成人。

美聯社分析CDC在5月的數據指出，完成接種但仍出現「突破性感染」(breakthrough infections)的人，在逾85萬3000名新冠住院病患中不到1200人，僅約合0.1%；而在5月逾1萬8000人染疫病歿者中，接種完疫苗者也僅約150人，約占0.8%，凸顯接種疫苗者即便染疫，病故的比率也極低。

美聯社分析的數據取自CDC，不過CDC稱數據有限，而未估計接種完畢者住院和病亡比例；目前僅約45州回報突破性感染，有些州積極追蹤新冠病例；但CDC官員表示，目前數據可能低估實際的突破性感染數字。

根據CDC在24日的統計，全美約63%的12歲以上者已接種至少一劑疫苗，53%接種完畢。

專家預測，全美許多低接種率區域恐在秋季和冬季再爆發疫情，可預防的病亡人數會持續增加；華盛頓大學健康指標科學教授莫克達德(Ali Mokdad)表示，新冠預測模型顯示，美國明年單日新增病歿人數會攀升至1000人。

在密蘇里州聖路易(St. Louis)地區，逾90%新冠住院病患未接種疫苗；聖路易大都會區疫情爆發任務小組的醫院協調員卡薩(Alex Garza)表示：「絕大多數新冠病患都後悔未接種疫苗。」

流行病專家麥可斯(David Michaels)指出，雖然未接種疫苗者重病的報導可能說服部分民眾接種疫苗，但政府可能還需要提供更多誘因，才能讓接種意願最低的年輕人打疫苗；其他族群則需提供有薪假來接種疫苗或熬過副作用。