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太空之旅尚無保險商承保 全球首富也得自求多福

中央社／舊金山24日綜合外電報導
替地球首富上太空提供保險，對業者來說顯然仍是太遙遠一步。針對美國電商巨擘亞馬遜執行長貝佐斯（圖）或和他一樣的太空旅人冒的風險，保險商還沒準備好訂出保障價格。 美聯社
替地球首富上太空提供保險，對業者來說顯然仍是太遙遠一步。針對美國電商巨擘亞馬遜執行長貝佐斯（圖）或和他一樣的太空旅人冒的風險，保險商還沒準備好訂出保障價格。 美聯社

替地球首富上太空提供保險，對業者來說顯然仍是太遙遠一步。針對美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯或和他一樣的太空旅人冒的風險，保險商還沒準備好訂出保障價格。

路透報導，一生對太空充滿興趣的貝佐斯（Jeff Bezos），一直以來和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）及英國維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），爭奪首位飛越地球大氣層億萬富豪的頭銜。

保險商一向會替甚至最古怪的風險提供一定代價的承保服務，這點眾所周知。然而，這些風險卻不包括在太空出意外。

美國的保險資訊協會（Insurance Information Institute）發言人巴瑞（Michael Barry ）表示：「太空觀光具有重大風險，但壽險業者尚未特別關心這項議題，因為任何人要上太空仍是罕事。」

保險經紀商和保險商指出，替衛星、火箭和無人太空船飛行提供保險的市場規模接近5億美元，但目前並無法規要求貝佐斯創立的太空探索公司藍源（Blue Origin）這類企業替旅客傷亡買保險，或要求太空觀光客須有壽險才能成行。

全球最大保險經紀公司達信（Ｍarsh）航太事務高級副總裁史蒂文斯（Neil Stevens）告訴路透社：「我們還沒聽過任何人受到相關旅客責任保險保障。」

貝佐斯和藍源公司新謝波德號（New Shepard）太空船上其他想成為太空人的旅人，若7月按計畫順利升空，他們不僅待要在卡車大小的膠囊裡、在距離地表100公里的空中停留數分鐘，還得返回地球。

自從1960年代以來，唯一能定期將人類送上次軌道太空飛行的團隊是布蘭森的維珍銀河公司（Virgin Galactic），它們所有這類航行都經過測試，其中2014 年曾有一次試飛失敗，造成一人死亡。

而根據Seradata SpaceTrak提供截至本月10日的資料顯示，貝佐斯的藍源公司已進行過15次無人次軌道太空飛行，尚未失敗過。

路透社向貝佐斯、藍源和維珍銀河詢問他們的保險計畫和飛行紀錄，皆未收到置評回覆。

太空人 保險 貝佐斯

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