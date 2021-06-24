白宮：美正採取行動 抵制新疆強迫勞動商品

白宮今天表示，美國 正採取行動以抵制新疆 強迫勞動行為，並指控這是對人類尊嚴的羞辱，也是中國 不公平經濟的實踐。

美國預計今天公布政策，針對新疆強迫勞動採取新措施。

白宮今天發出的行動說明中表示，日前召開的七大工業國集團（G7）公報中承諾，將消弭全球供應鏈當中的強迫勞動情況，並點名中國新疆。對此，美國正在採取額外措施，將向那些強迫勞動的人問責，並確保持續行動，剔除供應鏈中有從事強迫勞動的商品。

白宮表示，這項行動是要給予中國從事殘苦與不人道強迫勞動者增加額外成本，並確保北京做為以規則為基礎的國際秩序的一部分，遵循公平貿易規則。

白宮指出，美方認為在新疆由國家支持的強迫勞動是對人類尊嚴的羞辱，也是中國不公平經濟實踐。中國在新疆的強迫勞動是對維吾爾族與其他種族和宗教少數團體所進行的系統性侵害不可分割的一部分，這是拜登政府高度優先解決事項。這類系統性侵害行為包括性暴力與大規模強迫拘留，中國持續在新疆犯下種族滅絕與危害人類罪行。

白宮也指出，中國強迫勞動行為，讓美國消費者可能因此購買到不道德商品，也將美國企業與勞工置於不公平的競賽中；中國透過剝削勞工與人為抑制工資作為競爭手段，美國不會忍受供應鏈中的強迫勞動行為。

美國海關與邊境保護局（CBP）已對合盛矽業股份有限公司生產的太陽能板材料祭出暫扣令（WRO），美國商務部昨天在經濟黑名單上新增包括合盛矽業在內的5家中國企業，因為這些企業涉及在中國的人權侵害。