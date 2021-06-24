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McAfee創辦人被控逃稅 即將引渡回美 西班牙獄中自殺亡

編譯洪毅／綜合23日電
知名防毒軟體「McAfee」創辦人約翰‧邁克菲23日被發現在西班牙巴塞隆納的監獄中自殺身亡。（美聯社）
知名防毒軟體「McAfee」創辦人約翰‧邁克菲23日被發現在西班牙巴塞隆納的監獄中自殺身亡。（美聯社）

知名防毒軟體「McAfee」創辦人約翰‧邁克菲(John McAfee)23日被發現在西班牙巴塞隆納的監獄中自殺身亡，享年75歲，結束其特立獨行卻也麻煩纏身的人生。

此事件剛好發生在西班牙國家法院(Audiencia Nacional)同意將邁克菲引渡回美國的幾個小時之後，匿名加泰隆尼亞官員向美聯社證實，死者就是邁克菲。

根據加泰隆尼亞(Catalonia)官方的說法，一名「75歲、正在等待引渡的美國公民」經搶救後仍回天乏術，「各方面都表明這是死於自殺」，檢方已介入調查此案；加泰官員並未透露更具體的死因。

邁克菲於去年10月在巴塞隆納被捕，係依美國田納西州檢察官於同月指控，稱邁克菲於2014年至2018年間，沒有申報他透過諮詢、演說、出售傳記版權時，因提倡加密貨幣而得到的收入，構成逃漏稅行為，欠稅金額高達421萬4105元，最重恐面臨30年牢獄之災。

邁克菲本月曾在法庭上稱此案係出於「政治動機」，如果他回到美國，將「一輩子都在監獄裡」；不過國家法院23日裁定，可就田納西州檢察官指控的部分罪名，將邁克菲引渡回美國；國家法院的裁定仍可上訴，且引渡仍需西班牙內閣同意。

邁克菲的律師杉南(Nishay Sanan)表示，邁克菲熱愛美國，但政府讓他無法生存，世人現在將永遠記得他是名「戰士」，政府想抹煞他的存在的努力「失敗了」。

邁克菲1945年生於英國格洛斯特郡(Gloucestershire)，於1987年創辦防毒軟體McAfee，1990年代初期將其持股出售後，開始過起他特立獨行，甚至可說是古怪而麻煩纏身的人生。

邁克菲在2012年因涉入一起凶殺案而遭到貝里斯政府通緝；邁克菲稱自己遭到貝里斯政府迫害，讓時任總理巴洛(Dean Barrow)說他「極度偏執」、甚至是「瘋癲」。到2019年7月，邁克菲再因持有大口徑、軍用等級的軍火而一度在多明尼加被關押。

邁克菲也是加密貨幣的提倡者，政府徵稅的反對者，曾在2016年、2020年參與自由意志黨(Libertarian Party)黨內初選，試圖爭奪美國總統大位。

邁克菲去年11月曾接受英國獨立報(The Independent)專訪，是他已知最後一次接受媒體訪問，當時邁克菲說，在西班牙監獄的經歷是場「迷人的冒險」，他「計畫永遠不回美國」。

美國公民 監獄 田納西州

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