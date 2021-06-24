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股神巴菲特捐半數身家 辭蓋茲基金會職

編譯盧炯燊、記者張大仁／綜合報導
「股神」巴菲特 （右）23日宣布辭去比爾蓋茲（左）及梅琳達蓋茲的基金會財產託管人一職。（路透）
「股神」巴菲特 （右）23日宣布辭去比爾蓋茲（左）及梅琳達蓋茲的基金會財產託管人一職。（路透）

「股神」巴菲特 (Warren Buffett)23日宣布繼續向五個基金會捐贈價值41億元的波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)集團股票，同時辭去比爾及梅琳達蓋茲基金會(Bill and Melinda Gates Foundation，BMG)財產託管人一職。

蓋茲基金會原有三名董事，分別是蓋茲、梅琳達及巴菲特；巴菲特卸任後，只由5月初宣布結束27年的婚姻的蓋茲與梅琳達管理。

90歲的巴菲特在2006年承諾逐年向五個基金會捐出所有波克夏哈瑟威股票，當時他擁有47萬4998股波克夏股；如今他持有23萬8624股，價值約1000億元，已捐贈近半。

巴菲特在聲明中提到，「2006年承諾將手上所有的波克夏海瑟威股票，即逾99%身價捐出做慈善，以今天41億元的規模來看，已經成功了一半。」

他當年承諾透過每年度的分批捐贈，向蓋茲基金會、諾瓦基金會(NoVo Foundation)、薛伍德基金會(Sherwood Foundation)、蘇珊湯普森巴菲特基金(Susan Thompson Buffett Foundation)、霍華德巴菲特基金會(Howard G. Buffett Foundation)五個慈善基金會捐出名下所有的波克夏集團股票。

巴菲特是波克夏海瑟威集團最大的股東，近五年來已向上述五個基金會共捐出16筆捐款，總計410億元；他在聲明中表示辭去信託人職位，但會繼續支持蓋茲基金會的首席執行長蘇茲曼(Mark Suzman)。

蘇茲曼則聲稱巴菲特的卸任會引發外界對基金會管理的質疑，但強調一直以來與三位董事積極討論加強管理方法。

2000年成立的蓋茲基金會擁有約500億元信託基金，資助135個國家及地區的工作，在公共衛生和其他領域具有巨大的影響力；但慈善界一直呼籲基金會的董事會多元化，更有人批評決策權只集中在基金會極少數人手中。

「慈善內部」(Inside Philanthropy)網站創辦人卡拉漢 (David Callahan) 認為，這樣具影響力的基金會，需要強有力的監督。

洛克菲勒慈善顧問公司(Rockefeller Philanthropy Advisors)主席兼首席執行長瑪莉莎‧伯曼(Melissa Berman)也說，隨著巴菲特卸任，可讓基金會有機會考慮其長期管理的問題。

蓋茲與梅琳達23日各自發表聲明，感謝巴菲特的領導、慷慨和友誼，讚揚他的智慧一直是基金會第二個十年的指路明燈。

巴菲特 波克夏 股票

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