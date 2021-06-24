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申請移民簽、綠卡 移民局重新允許補件

編譯郭宣含／綜合23日電
川普任內的USCIS改變政策，裁決人員對是否批准綠卡握有完全裁量權，無需先發出補件要求或否決意向通知，便可直接拒絕未達申請條件的案件。這一政策拜登政府改變。(美聯社)
川普任內的USCIS改變政策，裁決人員對是否批准綠卡握有完全裁量權，無需先發出補件要求或否決意向通知，便可直接拒絕未達申請條件的案件。這一政策拜登政府改變。(美聯社)

美國公民及移民服務局(USCIS)取消川普政府一項不利移民申請簽證與綠卡的政策，2018年政策允許USCIS裁定員拒絕有文件遺漏或有疏失的申請案件，而且不容申請人修正或補件；現在USCIS人員則會發布補件要求(RFE)或否決意向通知(NOID)。

前總統川普的移民政策對於申請中與準備申請簽證的移民帶來負面影響，當時USCIS人員有更大權力可拒絕受理有疏失和遺漏的案件，也不給申請人修正與補件的機會。

國土安全部(DHS)6月初在政策提醒中表示，前政府的政策導致USCIS拒絕許多移民福利申請者，而且這些人有補件機會的話，就能符合資格。該政策幾乎影響所有移民申請，包括美國公民、永久居留、綠卡和簽證。

按舊例，申請人文件不足或出現無意疏失時，USCIS裁定人員會發出提醒，包括補件要求或否決意向通知書；這些通知可讓移民與其律師有機會在最終裁決前加以補救，避免申請案件遭拒。

對於申請簽證更新的部分人士而言，申請案遭拒表示他們簽證到期後就必須離境或被遣返。

川普任內的USCIS改變政策，裁決人員握有完全裁量權，無需先發出補件要求或否決意向通知，便可直接拒絕未達申請條件的案件。

如今USCIS再度改回2013年備忘錄中的裁決原則，當局需發出補件要求或否決意向通知，以協助移民取得移民福利；USCIS表示：「這項更新政策確保申請人能獲得機會，可以改正無意疏失和非故意缺件。」

USCIS指出：「整體而言，USCIS人員認為，額外資料與說明可能有助申請人取得移民資格的話，就會發出補件要求或否決意向通知。」

USCIS表示，更新該政策旨在改善移民服務；該局也宣布，部分申請者身分調整後，可將其一年期的工作簽證延長至兩年。

自從拜登總統簽署「重建合法移民制度信心計畫」的行政命令後，USCIS陸續撤銷川普政府任內改變的部分移民政策。

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