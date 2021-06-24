賀錦麗將搶先訪美墨邊界 川普酸：若我不去她永不會去

副總統賀錦麗25日將首次訪美墨邊境，了解無證移民湧美造成的危機。(美聯社)

副總統賀錦麗 將於25日首次造訪美墨邊界，但隨後將在多位共和黨眾議員陪同下前往邊界訪問的前總統川普 痛批，「如果我下周不去，她永遠都不會去」。

拜登總統指派賀錦麗處理非法移民 事務，但遲遲未造訪邊界，使她遭受兩黨抨擊；她25日將由國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)陪同，走訪德州艾爾帕索(El Paso)地區。

賀錦麗著重於處理非法移民的根源，她曾表示她的目標為給予瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯以及墨西哥民眾可期的未來，讓他們不必鋌而走險逃到美國；因此她曾與地方領袖與倡議團體聯繫，試圖改善當地生活條件與經濟狀況。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)統計，5月共有18萬名非法移民嘗試進入美國，為2000年3月以來最多；美聯社和公共事務研究中心(AP-NORC)4月的民調指出，對於政府應對無人陪伴移民兒童激增的問題，不滿意的比例大於滿意。

川普下周也將在多位共和黨眾議員和德州州長艾伯特(Greg Abbott)陪同下造訪邊界；這趟邊界行再次凸顯川普對共和黨的影響力，以及黨內將邊界問題視為選戰重點的程度。

隨行的眾議員班克斯(Jim Banks)透過聲明表示：「我們將與川普總統一同前往邊界，展現我們能解決這一莫大國恥的能力。延續川普在邊界問題上的表現，是我們在國會的首要之務。」

川普也透過「拯救美國」(Save America)政治行動委員會發布聲明，痛批賀錦麗；他表示：「忽略南方邊界問題好幾個月，賀錦麗終於要親眼目睹他們一手造成的慘狀與死亡。賀錦麗與拜登擁有美國史上最強大的邊境保護，現在卻淪為史上最差勁。要是艾伯特州長和我下禮拜不去，她大概永遠都不會去。」