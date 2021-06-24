賀錦麗將搶先訪美墨邊界 川普酸：若我不去她永不會去
副總統賀錦麗將於25日首次造訪美墨邊界，但隨後將在多位共和黨眾議員陪同下前往邊界訪問的前總統川普痛批，「如果我下周不去，她永遠都不會去」。
拜登總統指派賀錦麗處理非法移民事務，但遲遲未造訪邊界，使她遭受兩黨抨擊；她25日將由國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)陪同，走訪德州艾爾帕索(El Paso)地區。
賀錦麗著重於處理非法移民的根源，她曾表示她的目標為給予瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯以及墨西哥民眾可期的未來，讓他們不必鋌而走險逃到美國；因此她曾與地方領袖與倡議團體聯繫，試圖改善當地生活條件與經濟狀況。
聯邦海關與邊境保護局(CBP)統計，5月共有18萬名非法移民嘗試進入美國，為2000年3月以來最多；美聯社和公共事務研究中心(AP-NORC)4月的民調指出，對於政府應對無人陪伴移民兒童激增的問題，不滿意的比例大於滿意。
川普下周也將在多位共和黨眾議員和德州州長艾伯特(Greg Abbott)陪同下造訪邊界；這趟邊界行再次凸顯川普對共和黨的影響力，以及黨內將邊界問題視為選戰重點的程度。
隨行的眾議員班克斯(Jim Banks)透過聲明表示：「我們將與川普總統一同前往邊界，展現我們能解決這一莫大國恥的能力。延續川普在邊界問題上的表現，是我們在國會的首要之務。」
川普也透過「拯救美國」(Save America)政治行動委員會發布聲明，痛批賀錦麗；他表示：「忽略南方邊界問題好幾個月，賀錦麗終於要親眼目睹他們一手造成的慘狀與死亡。賀錦麗與拜登擁有美國史上最強大的邊境保護，現在卻淪為史上最差勁。要是艾伯特州長和我下禮拜不去，她大概永遠都不會去。」
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