庇護被拒可暫留美 又一川普政策被推翻

國土安全部從23日起受理讓申請庇護遭駁回的外籍民眾，在等待法院審理相關案件的過程中，能夠入境美國，獲得人道庇護。圖為申請庇護的人在墨西哥等候。(路透)

拜登 政府翻轉川普政府時期「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的申請庇護 政策，國土安全部從23日起，受理讓申請庇護遭駁回的外籍民眾，在等待法院審理相關案件的過程中，能夠入境美國 ，獲得人道庇護，而非讓他們被迫在墨西哥等候。

國土安全部官員向美聯社表示，目前尚不清楚此政策將讓多少民眾有機會先入境美國；國際移民組織(IOM)的推估，受影響的民眾至少1萬人；雪城大學的推估則逼近3萬5000人，其中有近2萬8000人是因無法到庭而被駁回，另有近6700件是直接被駁回。

拜登就任初期即修正「留在墨西哥」政策，讓2萬6000名申請庇護人士在等待法院受理的過程中，得以留在美國，而非被迫在墨西哥等候；不過，當時的政策並不包含被主管機關駁回申請，或是因各種理由無法到庭而被駁回的民眾。

美國法院體系積壓超過130萬宗案件待處理，因此等待庇護的過程往往需耗時數年。

許多申請庇護的人表示，無法到庭的原因常包括自己是被綁架到墨西哥，或是病重、治安不佳，墨西哥當地也很難找到律師，美國政府提供的律師名單常常電話無人回應，發送訊息也石沉大海；凡此種種導致庇護申請通過的機率只有約1.6%。

因此，移民權益提倡組織一直呼籲政府應該讓這些民眾能夠入境美國，「再給他們一次申請機會」；官員表示，目前拜登政府的出發點也是如此，所以已經出庭，但仍遭駁回申請的民眾是否可以重新回到美國，目前政府仍無定論。

移民權益倡導組織對此決定表示歡迎；這些團體曾批評川普的政策「殘忍而不人道」，而拜登則一直矢言要建立「更人道」的庇護體系，儘管到目前為止具體的細節依然較少。

部分親執法人員的團體則批評拜登的政策恐怕會讓更多人試圖申請庇護；企圖穿越美墨邊境的無證客在5月達到18萬人，為2000年3月以來之最。

國際移民組織表示，將會協助拜登政府將申請庇護的民眾送抵美國，也會確保他們不會染上新冠病毒。