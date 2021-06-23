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FT：拜登展開下一階段對中政策 推動美中高層官員會晤

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國總統拜登在對中國採取強硬姿態五個月後，現在準備展開下一階段的對中政策，推動兩國高層官員的會晤。

金融時報報導，三名知悉協商情況的人士透露，美國與中國正在討論美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與大陸外交部長王毅可能在義大利下周舉行的20國集團（G20）會議上會晤的事宜。若確定會面，將是布林肯與王毅在今年3月於阿拉斯加「唇槍舌劍」會談後，首度高層官員進行交涉。

拜登政府也向北京表示，可能在夏季派副國務卿薛曼（Wendy Sherman）前往中國。

另外，白宮正考慮與中國國家副主席習近平通話，若成真，會是拜登上任以來，第二度與習近平通話。

拜登在總統任期的頭幾個月，曾強調他會對中國採取耐心的態度，原因是初期要強化美國內政和鞏固與盟國的關係。

隨著拜登政府處理新冠病毒疫情大有進展，並且在耗費數月與盟國協商，於包括G7在內數場高峰會磋商出對中國行為採取強硬立場的聯合聲明後，決定進一步與中國交涉。

白宮內部也初步討論派布林肯或國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於今年稍後前往中國的事宜，這可能為拜登和習近平在10月於羅馬登場的G20領袖峰會期間舉行兩國高峰會鋪路。

德國馬歇爾基金會中國議題專家葛拉瑟（Bonnie Glaser）表示：「美國政府最初規劃政策順序，最先聚焦於讓美國振作起來、控制疫情並恢復盟邦與合作關係。現在，他們認為是時候轉向交涉了，儘管他們不會明說，而且會開始與中國對話。」

此舉將引發美國鷹派人士的批評，這些人士曾經稱讚拜登對北京採取意外強硬的立場。不過，向來擔心美中關係惡化的商界人士，將樂見拜登與中國交涉。

中國 拜登 美國

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