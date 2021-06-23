投票制度改革 民調：7成支持擴大提早投票

數以千計民眾6月9日在最高法院前示威，支持民主黨推動擴大選舉及投票權法案。(路透)

孟莫斯大學民調 中心(Monmouth University Poll)最新民調指出，多數美國人支持擴大提早投票 ，以及增加選民身分法的要求，該民調反映出共和、民主兩黨選民普遍支持選舉法改革，但兩黨對於投票討論卻難一致；前總統歐巴馬 21日表示，國會必須在2022年期中選舉前通過投票權法案，否則恐危害民主。

根據孟莫斯大學民調，近三分之二(71%)受訪者支持選舉時應讓提早投票變得更簡單，僅有16%受訪者認為應限制提早投票；80%受訪者認同，選民投票前須提供某種形式的身分證明，但有18%受訪者反對。

大眾對於郵寄投票的看法不一，50%受訪者支持更方便郵寄投票，有39%民眾盼更嚴格限制。

孟莫斯大學民調於9日至14日透過家用電話和手機訪問810名成人，信賴區間為3.5%。

根據該民調，89%民主黨選民、56%獨立選民和56%共和黨人支持讓提早投票變得更方便；類似的占比也出現要求投票時的身分證明，分別有91%共和黨選民、87%獨立選民和62％民主黨選民支持。

該民調也發現，半數受訪者擔心選民權利遭剝奪，37%認為選舉舞弊是一大問題；69%受訪者支持建立全國標準，當作各州在聯邦選舉時郵寄投票和提早親自投票時的依據，僅有25%受訪者反對。

●憂民主倒退 歐巴馬籲盡快通過

歐巴馬21日在全國民主黨選區重劃委員會通話時談到國會暴動與投票權提案，並稱此動亂證明美國人不該把民主視為理所當然。

歐巴馬指出：「我們不能等到下次選舉，因為若再上演今年1月6日的相同詭計，而且未來幾個選舉循環都持續出現，長期下來我國民主會出現實質問題。」

歐巴馬警告美國必須謹慎擊退少數人讓多數人緘默的行動，民主倒退的例子在全球上演，美國也無法免於那些削弱民主的活動。