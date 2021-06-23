暴力犯罪率攀升25% 危及民主黨期中選舉

全美暴力犯罪今年爆增，尤其在民主黨主政的城市，將成為明年期中選舉遭共和黨攻擊的競選弱點。圖為紐約市「護衛天使」成員在地鐵上巡邏維持安全。(Getty Images)

拜登 總統23日將在白宮談論犯罪率攀升與預防策略，此舉凸顯此議題日益受到熱議，成為明年期中選舉前民主黨 無法忽視的議題；民主黨向來被指控「對犯罪軟弱」，共和黨與親共和黨媒體早已借題發揮。

拜登擬逐一說明遏制全國暴力犯罪潮的新作法，尤其針對槍枝暴力；拜登幕僚指出，拜登將在23日宣告一系列減少暴力的行政命令，並重新呼籲國會通過槍枝管制法；消息來源指出，拜登也可能強調資助執法人員和司法部計畫。

白宮也預計於23日召開會議，會晤司法部長加蘭德(Merrick Garland)、州與地方行政與司法官員和地方維權人士。

雖然暴力犯罪率仍低於過去數十年比例，但全國多地犯罪率大增引發顧慮，不僅成為紐約市 長選舉的辯論主題，也可能成為白宮與國會民主黨人迎接2022年期中選舉的潛在問題。

聯邦政府官員擔心犯罪問題，並認為疫情激發犯罪率，因為疫情重挫經濟、使部分民眾流離失所、引發焦慮與社會紊亂；但在政治面上也同樣難纏，共和黨大肆談論犯罪率攀升，保守派認為這是左派言論和示威活動干擾執法行動所致。

全美暴力犯罪今年爆增，尤其在民主黨主政的城市，將成為明年期中選舉遭共和黨攻擊的競選弱點。拜登總統將於23日就此發表談話。(Getty Images)

共和黨籍國會參議員史考特(Rick Scott，佛羅里達州)在華盛頓郵報(WP)22日的報導中指出：「如果你是執法人員，工作時要小心點，因為民主黨人永遠不會挺你們。」

紐約民主黨政治分析師申科夫(Hank Sheinkopf)表示，犯罪議題恐讓民主黨明年無法拿下眾院；他說，民眾無法接受犯罪與失序；「大家會在民調說謊，然後到投票亭時投給他們覺得可以保護他們的人。」

國會山莊報(The Hill)報導，犯罪議題突然重回到政治辯論核心令人訝異；暴力犯罪率逐年下降，但去年全國謀殺率卻攀升25%，許多城市的數據更難看，而且犯罪問題未見緩和。

根據聯邦調查局(FBI)初步資料，美國從2019年每10萬人有5人遭謀殺，增加至2020年每10萬人約有6.2人遭謀殺。在拜登上任和全國逐漸從疫情中恢復之際，謀殺率在今年初仍持續攀升。

根據紐約時報統計今年前三個月37個城市樣本數據，謀殺率比去年同期增加18%。光是上個週末芝加哥逾50人中槍，紐約市今年初的槍擊率也比過去數年高。