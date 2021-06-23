背景調查未過關 逾30萬人買槍受阻 凸顯社會動盪

全美暴力犯罪今年爆增，尤其在民主黨主政的城市，將成為明年期中選舉遭共和黨攻擊的競選弱點。圖為犯罪率最高的芝加哥，市長萊特夫特對犯案舉行記者會。（Getty Images)

反槍枝暴力團體「艾弗頓槍枝安全組織」(Everytown Gun Safety)分析聯邦調查局(FBI )的背景查核數據公布調查報告指出，去年整年度因為背景查核未過關而不能購買槍枝的人數多達30萬，創歷史新高紀錄；FBI表示，約有42%未通過背景查核的人，都是因為有重罪前科紀錄。

未通過背景查核的人數飆增，也側面反映購買槍枝人口增加的事實；艾弗頓槍枝安全組織表示，去年至今受疫情、反警察暴力執法抗議，以及國會山莊暴動等影響，愈來愈多人對社會動盪感到不安，因此添購槍枝以求心理上的依靠。

雖然拜登 政府與民主黨有意立法實施更嚴格的槍枝管制政策，但由於與共和黨協調不順利，造成相關議案自3月聯邦眾院通過後，至今仍卡在參院。

洛杉磯加州大學 (UCLA)法學院槍枝政策專家溫克勒(Adam Winkler)說，背景查核被拒者，多有重罪紀錄，但他們可能不知道這些紀錄會影響他們買槍。

艾弗頓槍枝安全組織指出，從數字上來看背景查核制度確實可以避免不適合拿到槍枝的人購槍；例如去年因背景查核未過關，而被拒售槍枝的人中，有12%是家庭暴力的加害人或受害人，背景查核制度或許因此避免了許多更嚴重的悲劇發生。但是由於全國有約20個州允許網上購槍，或免受訓即在公共場合攜槍，導致這項背景查核制度仍有漏洞。

不過，支持擁槍權團體表示，背景查核制度是一個為擁槍自由權設下的不合理障礙；「憲法第二修正案基金會」(Second Amendment Foundation)創辦人高列柏(Alan Gottlieb)指出，被拒絕賣槍的人增多，可能是因為各州都更新了犯罪資料庫，並擴大限制範圍。

高列柏說：「但是很多州所更新的資料不盡正確，我們辦公室每天都接到有人打來請求協助，說他們明明沒犯罪過卻被不正確的背景查核資料拒絕售槍。」