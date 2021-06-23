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蘋果、谷歌、臉書、微軟配合檢警 蒐集用戶個資

記者張聲肇╱綜合報導
蘋果、谷歌、臉書和微軟四大社群媒體平台向執法單位提供11萬2000筆個人資料。(美聯社)
蘋果、谷歌、臉書和微軟四大社群媒體平台向執法單位提供11萬2000筆個人資料。(美聯社)

去年上半年，美國各級執法單位向蘋果、谷歌、臉書和微軟四大科技公司要求提供11萬2000筆資料，這四大科技巨擘們滿足了其中85%；而臉書提供的資料最多，包括它擁有的社群媒體平台Instagram。

用戶曾打過的電話，發過的電郵，傳過的簡訊，上傳的照片，購物紀錄、駕駛路線等，都在這四大科技巨擘的資料庫中，執法單位要求提供的次數，2015年以來增加了兩倍多。警察等執法人員也精進了「掩飾痕跡」術，不會讓網路用戶發覺任何蛛絲馬跡。

川普執政期間，司法部要求網路科技公司提供國會議員、助理和記者的資料，還向法院申請「禁制」令，命令配合交出資料的這些公司不得告訴客戶「你們的資料已奉命轉交給警方調查人員了。」

羅德島州海岸小鎮新港鎮(Newport)人口僅2萬4000，警力不到100，每周卻不只一次向科技公司要求提供個資，因為越來越多犯罪行為，從盜竊、詐騙到訂房糾紛，都和網路有關；新港鎮警佐沙爾特（Robert Salter）說，「臉書上什麼故事都有，大家在網路上對話的資訊量，大到令人發瘋。」

數位權益倡議團體「電子前線基金會」執行主任柯恩（ Cindy Cohn）說，隨著百姓越來越倚賴科技公司的服務，美國執法人員對科技的精熟度也比五、六年前精進了許多，簡直可以「政府監視的黃金期」來形容當今美國社會。

她說，執法人員不但能順利拿到用戶的個資，還能透過法官令提供個資的企業不得聲張；但不讓客戶知道他們的資料已被政府「依法取得」，違背了各企業的營業宗旨。

前聯邦檢察官帕克（Andrew Pak）說，政府要科技公司保密，通常都是拿「偵查不公開」、「集中調查效率高」當理由。

蘋果公司2018年向當局提供了兩名眾院情報委員會民主黨議員的電話及帳戶資料，法院的禁制令今年5月到期，這件事才被揭露。微軟也曾把國會助理個資交給政府，過了兩年才告知當事人。

微軟高層上周投書華盛頓郵報，呼籲終止「過度運用禁制令」的做法，因為檢方「太常濫用科技，侵犯了我們的基本自由」。

柯恩建議，法律權限問題未解決之前，科技公司應讓客戶加密自己的資料，客戶不提供加密解鎖，誰也無法取得個資，否則警方不用找個人，找網路服務商就可取得個資。

個資 美國 臉書

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