疫情救生索…7380萬人持白卡 創紀錄

白卡持有人數在今年初寫下近7400萬人的新高紀錄。(歐新社)

聯邦醫療保險和聯邦醫療補助服務中心(CMS)21日公布，新冠疫情 期間，註冊聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡 )的民眾大增，白卡持有人數在今年初寫下近7400萬人的新高紀錄；根據聯邦公衛官員與白卡專家，白卡註冊人數大增是因為規則調整。

CMS報告指出，從2020年2月到2021年1月，註冊白卡人數增加970萬人、增幅達15%，累計達約7380萬人。

許多民眾去年受到疫情衝擊而失業、無收入和面臨健康風險，開始陸續註冊白卡；不過CMS認為註冊者人數劇增的關鍵，在於今年3月通過家庭優先新冠病毒應對法案(FFCRA)。

FFCRA是國會通過的第一個紓困案，聯邦政府 暫時撥增6.2%的經費給各州以支付可能攀升的白卡成本，但這些州必須承諾，在聯邦政府宣布新冠公衛健康危機結束前，不能剔除任何白卡註冊者。

CMS主任奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)在聲明中指出：「我們看到註冊人數增加，這就是白卡運作的方式，該計畫會在艱困時候支持民眾與其家庭。」

「我們看到白卡計畫對許多美國人有如救生索。」布魯克斯-拉謝爾說：「對於在疫情期間失業或面臨生命轉折的家長而言，讓他們與其孩子得以受保，能扭轉他們的人生。」

華盛頓郵報(WP)報導，CMS從2013年開始以現有規格紀錄追蹤數據以來，這回有最多白卡註冊人數。

不過聯邦政府官員並未說明，註冊者大增為聯邦與州政府增加多少成本，一名匿名消息人士透露，成本達數十億元。

相較於白卡，兒童健保計畫(CHIP)註冊人數在疫情期間維持相對穩定，聯邦政府未強制各州留下所有受保人；CHIP註冊者從去年2月近670萬人增至今年初約680萬，成長幅度1.8%。

根據CMS報告，白卡和CHIP註冊人數共計8050萬人。

拜登政府也企圖擴大俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)的健保項目，目前仍有數百萬人未納保；今年初聯邦政府宣布特殊註冊期，讓民眾可在疫情期間重新登記ACA到8月，拜登6月表示，目前有120萬人在這段期間註冊完畢。