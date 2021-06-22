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擴大醫療補助 民主黨尋求12共和黨州納保

編譯陳韻涵／綜合21日電
目前有12共和黨掌握的州，拒絕擴大Medicaid的受理範疇。（美聯社）
目前有12共和黨掌握的州，拒絕擴大Medicaid的受理範疇。（美聯社）

眾院民主黨議員提案，擬於拒絕擴大醫療補助計畫(Medicaid)的12個共和黨州利用聯邦政府的力量擴大Medicaid，盼彌補可負擔健保法(Affordable Care Act，ACA)的漏洞。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)表示，目前有12共和黨掌握的州，拒絕擴大Medicaid的受理範疇，即約220萬個低收入家庭無法納保。

各州分別推動擴大財政刺激的方式紛紛觸礁，民主黨議員遂轉向要求聯邦政府介入，擴大Medicaid的被保險人受理標準，但細節仍有待商榷且可能招致健保產業反彈。

儘管挑戰重重，擴大Medicaid仍屬聯邦政府的里程碑，可望納入拜登總統視為藥物的2.3兆元「美國就業計畫」(American Jobs Plan)，以及1.8兆元「美國家庭計畫」(American Families Plan)。

「我們不想在沒談妥前不歡而散，再次空手而歸。」眾議員道吉特(Lloyd Doggett)上周提出允許擴大Medicaid的法案時說：「他們已等了十年，是時候將這些人納保了。」

這項提案獲得民主黨內頗具影響力的黨團青睞，國會非裔、西語裔與亞太裔黨團領袖已致函拜登，呼籲總統將擴大Medicaid納入「美國家庭計畫」，此計畫包括育嬰假等國民高度關注的議題。

議員寫道：「我們必須利用一個世代僅一次的寶貴機會，讓俗稱為歐記健保(Obamacare)的ACA造福每位國民。」

參議員奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)今年1月在喬治亞州雙雙勝選，為民主黨奪回參院多數地位；兩人給參院領袖的信中寫道，「我們不能持續讓低收入者受苦。」

道吉特的提案讓各郡及地方政府能夠繞過州政府，直接與聯邦政府合作擴大轄區的Medicaid。

民主黨的解決辦法之一，是在這些州打造全由聯邦經營的Medicaid計畫，或擴大ACA市場並大量補助接納弱勢群體的私人保險公司。

然而，任何政府主導的選項都可能招致私人健保產業團體的反對，擔心政府支付的費率低於行情。

對此，道吉特強調他的提案有備案且已與白宮官員討論，重申「不會再次空手而歸」。

Medicaid 民主黨 歐記健保

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