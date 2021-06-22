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跨黨協商冗長 拜登立法策略 今夏慢慢磨

記者張聲肇／綜合報導
民主黨尋求在共和黨主政的多州擴大Medicaid福利。圖為共和黨主政的密西西比州醫護人員正在簽名聯署要求把擴大Medicaid福利一事，列入公投。(美聯社)
民主黨尋求在共和黨主政的多州擴大Medicaid福利。圖為共和黨主政的密西西比州醫護人員正在簽名聯署要求把擴大Medicaid福利一事，列入公投。(美聯社)

拜登總統提出的立法計畫太大，國會又進入「暑期休會」狀態，美聯社分析說，行政和立法兩大部門，今年夏天恐怕只能慢慢磨，畢竟，拜登不像川普，靠推特治國，拜登是希望兩黨協議立法的「傳統」派領導人。

拜登名為「美國就業」和「美國家庭」的兩大計畫，需投資4兆元「重新建回更好的美國」，目的再響亮，錢才是大問題，國會議員的本職就是看緊人民的荷包，當然不會輕易同意。

民主黨議員擔心兩黨協商恐曠日廢時，最後仍得「黨團動員」投票決戰，拜登卻似乎老神在在，要用老派的跨黨協商方式，慢慢磨合出「國會通過」的大型法案。

拜登21日夏至日再度與兩黨代表協商，希望有朝一日，協商代表團會提出至少1兆元的重振美國競爭力方案的縮小版。

同時，已在參眾兩院委員會草擬的各類型較具體的法案，所需預算共計高達6兆元，拜登也敦促立法人員加快腳步，最晚7月底先在委員會表決，先一讀通過。有必要時，先通過「民主黨」版的法案也無妨。

白宮副新聞秘書貝茨(Andrew Bates)說，有關部會官員仍持續在和兩黨議員協商，「達成目標的方法很多，我們很樂觀，會有機會達成目標。」

領導共和黨協商代表團的參議員波特曼(Rob Portman)說，川普也曾提出基礎建設法案，如果拜登堅持兩黨協商的立場，那就不單兌現了競選諾言，也實現了「跨黨派立法」的諾言。「每個人都想要基礎建設啊，」波特曼說。

但是民主黨人反而擔心，冗長的兩黨協商，將會重蹈歐巴馬推出「可負擔健保法」的覆轍，最後仍得民主黨力保下，通過民主黨版的「歐記健保法。」

拜登目前的立法策略是「兩手並進」，即較容易取得兩黨協議的基建立法，事關道路、橋樑、寬頻等民生建設法案積極進行，較難取得兩黨共識的其他立法計畫，如選舉法與投票規定的修訂，以及托嬰、社區大學、長者健保擴及眼睛牙齒聽力等，慢慢來沒關係，萬一無法跨黨派立法，民主黨只好肩負執政黨的責任，推出「執政黨版」法案。

拜登政府和國會民主黨籍議員大力推動宣導擴大兒童抵稅福利。圖為副總統賀錦麗21日在...
拜登政府和國會民主黨籍議員大力推動宣導擴大兒童抵稅福利。圖為副總統賀錦麗21日在賓州匹茲堡市布克蘭幼教中心推廣兒童抵稅政策。(美聯社)

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