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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

美全國教育協會：超過8成教師成員 已接種1劑疫苗

編譯林梅婕╱綜合20日電

全國教育協會(National Education Association)最新調查顯示，高達八成以上的教師成員都已至少接種一劑新冠肺炎的疫苗，還有許多老師更以實體教學的模式作為學期的結尾，但也有少部分人經過疫情的衝擊後決定轉職。

該協會為全美最大的教室工會， 成員多達300萬人，該民調指出約86%的成員已完成至少一劑疫苗的接種，和一個月前的49%相比成長甚多；調查於今年5月19日至26日間進行，參加人數共2690人。

如此迅速攀升的疫苗接種率也激勵教師回歸實體教學的渴望，調查中有76%的老師表示已準備好回歸全職實體教學，且大多人都以實體授課的方式結束本學期，不過仍有3%的老師仍維持線上授課；另外11%的老師則表示不願接種疫苗，亦或還不清楚未來的打算。

至於全國第二大教師工會「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)也表示，上個月的調查中多達89%的成員有意願、或已完成疫苗接種。

全國教育協會會長貝琪·普林格(Becky Pringle)說：「儘管明知會面臨一些挑戰，這些教育家們仍充滿希望和承諾，準備好在今年秋季學期為學生們帶來實體教學的體驗。」

然而，普林格也表示，去年許多老師受到疫情的影響備受壓力，這點仍需要受到社會重視；她也引用另一項調查指高達三分之一的教師正考慮轉職或提前退休，更令人擔心的是，其中教學經驗不滿十年的老師佔比竟高達三成。

此外，全國教育協會也呼籲所有欲恢復實體教學的學校，應保持公共環境的衛生安全，並指有些學校的通風系統仍有待加強；調查中約有三分之一的成員表示，校內已加裝更安全的空調系統。

疫苗 教育 疫情

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