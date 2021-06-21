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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

解封還是苦日子 6月近4成餐廳付不出房租

編譯林育正╱綜合20日電

新冠肺炎疫情趨緩全美多數地區已解封，但小型企業聯合集團 Alignable研究中心調查指出，仍有39%的餐廳付不出6月的房租；此外餐飲業也面臨嚴重缺工問題，無法取得最大獲利空間。

5月時有49%餐廳無法負擔房租，本月已有進步，但整體來看仍落後小型企業；目前約有37%小企業付不出租金。近月餐廳經營5.6%的員工離職率已創下新高；根據Gordon Haskett Research Advisors，農業之外，此數字為整體就業市場平均的兩倍。餐飲業的高離職率，代表員工轉往其他行業，尋求時薪更高的工作機會。同時，也代表員工深具信心能找到待遇更為優渥的工作。

亞特蘭大一名星巴克員工，就透露她為了較佳的待遇和福利離職。在星巴克任職兩年，她表示壓倒她的最後一根稻草，是了解到自己的低時薪，與店內價格不斷調漲的飲料完成不符正比。她說：「我只花了一天，就找到更好的工作。」

餐廳離職率高，聘用員工也不容易，許多行業甚至向面試者祭出各項福利和獎金；墨西哥式速食店Chipotle就提高時薪2元至13元搶人，不過整體來看，零售業與餐飲業要留住員工仍非常不容易。

餐飲業薪資較低，工作環境不佳，因此許多員工將近期各行各業大幅度開缺視為轉職的機會。部分員工在疫情初期遭放無薪假後，便未再回到速食或客服工作。

國際服務員工工會(Service Employees International Union)去年夏天針對4187名麥當勞員工進行調查，發現有幾乎一半曾飽受言語或肢體攻擊。因此就算工作環境不佳，許多勞工仍決定從餐飲業，轉往亞馬遜倉庫工作。

Alignable也指出少數族裔經營的商家，相較白人有較高的比例付不出房租。市場上有37%的小企業繳不出房租，其中53%由少數族裔經營，35%的經營者非少數族裔。

非裔經營的商家在疫情期間，倒閉的比例高了幾乎兩倍。少數族裔的商家相較白人店主，更不容易取得貸款。

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