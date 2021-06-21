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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

好貴啊 美迪士尼大漲 1家4口度假超過6000元

編譯徐薏茹╱綜合20日電
中產階級家庭喜歡的遊樂勝地迪士尼樂園，在疫情後重開，但各項遊樂設施與園內吃住消費，價格漲幅驚人。圖為在加州安那罕的迪士尼樂園。(美聯社)
中產階級家庭喜歡的遊樂勝地迪士尼樂園，在疫情後重開，但各項遊樂設施與園內吃住消費，價格漲幅驚人。圖為在加州安那罕的迪士尼樂園。(美聯社)

疫情期間，迪士尼主題樂園實施防疫措施取消諸多活動而「魔力」大減，儘管如此，迪士尼仍瞄準富裕家庭為客群，自4月重新開放以來，價格不減反升，令民眾大喊受不了，不少想去迪士尼度假的家庭因而打消念頭。

「世界最快樂的地方」難負擔

迪士尼樂園曾經是中產階級家庭夏季最愛前往遊玩的一大盛地，但其價格卻越來越不親民，根據報導，四人家庭到迪士尼度假的費用可能超過6000元，然而美國人平均月薪為5725元，對許多家庭來說，造訪這個「全世界最快樂的地方」越來越難以負擔。

因應新冠疫情，迪士尼的煙火秀、遊行等表演皆因社交安全距離限制而取消，但價格不減反升，「華爾街日報」報導迪士尼樂園自2010年後將票價提升近乎一倍，以和環球影城競爭，環球影城於2016年開設哈利波特主題相關設施。

Theme Park Insider的創辦人奈爾斯(Robert Niles)說：「迪士尼不喜歡輸，不僅不喜歡輸，迪士尼甚至不喜歡競爭，迪士尼想要主導它的競爭。」

三明治100元 飯店800元起跳

自4月重新開放以來，迪士尼樂園便將重點放在具高附加價值的領域，遊客現在可以額外付60元以在遊樂設施Spider-Man ride得到更好的分數，另外樂園內販售的三明治要價100元；一般飯店的標準客房大約為500元，然而迪士尼加州大飯店的標準客房價格高達800元。

中產階級家庭喜歡的遊樂勝地迪士尼樂園，在疫情後重開，但各項遊樂設施與園內吃住消費...
中產階級家庭喜歡的遊樂勝地迪士尼樂園，在疫情後重開，但各項遊樂設施與園內吃住消費，價格漲幅驚人。圖為5月在佛州的迪士尼世界。(美聯社)

美國許多家庭在疫情期間經濟遇上困難，根據Business Insider近來一項調查，在1086位受訪者當中，超過一半的人認為迪士尼總體來說太貴，另外有32%有小孩的受訪者說他們想要去迪士尼遊玩，但負擔不起；在約18%願意去迪士尼度假的受訪者中，薪資在17萬5000元以下的族群似乎最渴望去迪士尼，薪資15萬元以上的族群最不願意去迪士尼度假，即使他們負擔的起費用。

許多人紛紛在社群媒體上反映迪士尼價格太貴的問題，網友在推特上說：「疫情前我覺得迪士尼很貴，但現在貴得離譜。」「難過的是你們的魔法對許多人來說太貴了，包括孩子們。」「不幸的是迪士尼只為富人和名人而開。」

迪士尼 主題樂園 疫情

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