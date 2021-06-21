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台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

回不去了…因疫轉變 美國經濟走向新正常時代

編譯洪毅╱綜合20日電
經濟專家根據多項指標研判，儘管疫後經濟活動重啟，但很難再回到過去的「正常」了。(Getty Imag)
經濟專家根據多項指標研判，儘管疫後經濟活動重啟，但很難再回到過去的「正常」了。(Getty Imag)

新冠疫情嚴峻期間，一切日常生活都走了樣，而現在疫苗接種推進、確診率下降，各州逐漸解除封鎖；有線電視新聞網(CNN)報導，美國正「持續恢復正常」，但是要「回到正常」仍有一段距離，甚至可能是永遠不可能的事情，或者也可以說，之後的日常將成為「新的正常」。

由CNN與穆迪分析(Moody's Analytics)合作編訂的「回到正常指數」(Back-to-Normal Index)衡量37個指標，包括借貸、信用卡使用、儲蓄率、失業率、招聘、工時、票房、航空、旅宿業、股市、恐慌指標、油價等。

截至本月18日，該指數的讀數為「93%」，顯示美國民眾的日常已經快要回到疫情前的「正常狀態」，再度創下疫情以來新高，但是「行百里者半九十」，最後一段往往最艱難，而且經過疫情衝擊後，改變的是「經濟基本面」，代表有些過去的日常可能將永遠回不來。

比如以航空旅遊來說，現在國內航空旅運人次的水準仍比疫情前低12.9%，不過與去年4月崩跌九成相比如天壤之別，顯示恢復迅速，而且世界各國重啟國門有望，無數疫情期間「悶在家」的民眾正對旅遊躍躍欲試、蓄勢待發。

但是這不代表航空業將「回到正常」，因為經歷過疫情之後，許多原本的商務旅行由視訊替代；穆迪分析認為，商務旅行至少在未來一段時間內都不會恢復，這種趨勢也會對航空業及油價造成影響。

就業狀況依然晦暗不明，雖然現在招聘中的職位比疫情前多出逾58%，但是申請失業救濟金的人數依然是疫情前的二倍；穆迪分析經濟學者科利亞爾(Matt Colyar)就說，這種失業數字依然太高，應當要盡可能壓下來。

美國經濟火車頭之一的紐約州飽受疫情摧殘，目前許多數據的表現依然不佳，若紐約州恢復緩慢，將拖累全國恢復正常的進程。

事實上，就算指數回到「100%」，也可能會是因為某些指標超出疫情前的水準，某些指標依然落後。

不過各項數據反彈之快速史上罕見，美國的經濟實力要回到疫情前的規模是很可能的，代表美國雖然可能「永遠無法回到正常」，但是將走向「新的正常」。

疫情 美國 紐約州

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