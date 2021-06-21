FDA前局長警告：若不打疫苗 Delta變種病毒秋季將反撲

FDA前局長高特里布20日擔心全民疫苗接種不全，傳染力強的Delta變種病毒可能今秋疫情反撲。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)20日表示，傳染力強的Delta變種病毒 可能在秋季造成美國疫情反撲，除非全美75%的國民接種疫苗 。

高特里布根據去年冬季確診增加20%的大膽預測數據，但他認為真實情況不會差距太大，擔憂停滯的疫苗接種率難以抵禦傳染力比早期病毒還要強約60%的變種病毒。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，Delta變種病毒可能在夏季成為主要病原體。

高特里布在「哥倫比亞廣播公司」(CBS)「面對國家」(Face the Nation)節目上說：「以我所在的康乃狄克州為例，當地沒有出現染疫增加的情況，但密西西比州、阿拉巴馬州、阿肯色州和密蘇里州都有大量新增病例，這攸關當地接種人口的多寡。」

CDC數據顯示，截至20日，全美人口已有53.3%、1億7708萬8290人至少接種一劑疫苗，另有45.1%、1億4966萬7646人完成疫苗接種。

高特里布疾呼民眾打疫苗，尤其是在秋季人們返回校園和工作崗位之際。

高特里布也對上周公布但未經同儕審閱的一項英國 研究感到關切，指染疫者的大腦組織萎縮。

英國人體生物資料庫(Biobank)分析782名受試者的大腦前後對照圖，其中半數人染疫，另一半為健康人士，結果發現染疫後出現顯著的大腦味覺與嗅覺組織受損。

「這令人擔憂，這顯示病毒可能直接影響大腦的某些部份，且會造成永久性損傷。」高特里布說：「這不是無害的疾病，必須盡量避免感染，最簡單的方法就是打疫苗。」

高特里布是新冠疫苗製造商之一的輝瑞(Pfizer)藥廠董事，他對於拜登總統日前宣布撥款32億元贊助抗病毒療法抱持希望，盼能推動研發新冠療法。

「我認為，我們會有藥物抑制病毒複製，輝瑞正在努力研發，默克藥廠(Merck)也在發展另一項方法。」高特里布表示，「我想，我們會根據門診病患為基礎，發展出能夠抑制病毒複製的藥物，當人們發現確診就能服藥並避免病情惡化。」