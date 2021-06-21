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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

打疫苗後 共和黨人比民主黨人更願意出門

編譯柯立偉／綜合20日電
民調顯示，接種了新冠疫苗的共和黨人，出行次數遠多於接種疫苗的民主黨人，顯示共和黨人更迫切回到疫情前的正常生活。(Getty Images)
民調顯示，接種了新冠疫苗的共和黨人，出行次數遠多於接種疫苗的民主黨人，顯示共和黨人更迫切回到疫情前的正常生活。(Getty Images)

隨著新冠疫苗的普及率上升，全美確診率、死亡率、住院率均顯著下降，民眾已漸漸重拾疫前生活，但民調顯示，完成接種疫苗的民眾中，出行次數也存在黨派差距。

自2020年2月底疫情爆發以後，就開始針對美國人的生活習慣進行追蹤的艾普索斯民調公司(Ipsos)指出，不只在「是否願意接種疫苗」的議題上，有明顯政治立場的區別；連在「完整接種疫苗後是否願意外出」的議題上，共和黨支持者與民主黨支持者都有明顯差異，已完全接種疫苗的共和黨支持者，約有74%曾在過去一周出門；而已完全接種疫苗的民主黨支持者，只有54%曾在過去一周出門。

除了單純的「出門」以外，是否「計畫出門」也能看出兩黨支持者的分歧。整體而言，已完整接種且願意規畫夏季出遊行程的人，占全體已接種人口的40%，比起上個月調查的31%有顯著上升。但當把「政治立場」加入自變項後，發現願意規劃夏季旅程，且已完整接種的共和黨人占45%，比民主黨人的34%多出11%。

針對其他防疫措施的執行程度，在「是否已接種」與「政治立場」兩個自變項上也有明顯差異。例如只有20%已完整接種疫苗的共和黨人，外出時仍然戴口罩並保持社交距離；而已完整接踵，卻仍嚴格自主實施防疫措施的民主黨人多達48%。雖然兩黨支持者在完整接種疫苗後，仍戴口罩、保持社交距離的比例，與上個月相比均有明顯下降，但仍能看出民主黨支持者較「保守」、共和黨支持者較「進步」。

雖然把「已完整接種疫苗的人」視為整體進行分析時，會發現「漸漸回歸正常生活」的人更多，但無可否認的是民眾連「是否願意出門」這一命題都已泛政治化，有根據「意識形態」而非「科學根據」來決定與疫情相關行為的傾向。

疫苗 民主黨 共和黨

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