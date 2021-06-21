不到5成施打…拜登將訪北卡 拚疫苗接種達標

拜登總統下周四將前往北卡州的洛麗市，推動新冠疫苗接種。(歐新社)

拜登 總統積極提升新冠肺炎疫苗 接種率，希望國慶日前能達到全國七成以上的成年人至少接種一劑疫苗；距離目標日尚有十餘天，北卡羅來納州 仍是全國疫苗接種率最落後的幾州之一，因此拜登計畫24日前往該州首府洛麗市(Raleigh)推動疫苗接種。

儘管全美疫苗供應無虞，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，目前全國成人完成至少一劑疫苗接種的人口只有65%，距離拜登的目標仍有一小段差距；白宮20日的聲明指出，拜登此行將聚焦於「鼓勵疫苗接種、強調現階段接種率上升遲緩，以及要求基層提升民眾的疫苗知識，並持續向外擴大」。

據CDC統計，北卡州的疫苗接種率目前仍落後於全國平均，全州僅44.6%的人口接種疫苗；該統計還顯示，國內已有23個州及轄區的疫苗接種率超過50%。

北卡州州長庫柏(Roy Cooper)本月跟進俄亥俄州，也推出疫苗接種抽獎活動，只要年滿18歲以上的居民接種一劑疫苗，就有機會獲得100萬元的獎金，希望能藉此吸引民眾；不過上周庫柏卻失望地表示，雖然將有四位民眾獲得百萬大獎，但疫苗接種率仍沒有明顯上升。

儘管最好的疫苗能95%有效預防感染，但要能減緩病毒在國內的快速傳播仍有待數百萬民眾接種；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示，倘若全美疫苗接種人口能達到70%至85％，方能恢復正常生活。

根據白宮19日公布的數據，全美已施打3.17億劑新冠疫苗，但根據路透先前的報導，過去兩周接種率增加不到1個百分點，拜登的期望恐怕落空。