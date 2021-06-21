我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

不到5成施打…拜登將訪北卡 拚疫苗接種達標

編譯林梅婕／綜合20日電
拜登總統下周四將前往北卡州的洛麗市，推動新冠疫苗接種。(歐新社)
拜登總統下周四將前往北卡州的洛麗市，推動新冠疫苗接種。(歐新社)

拜登總統積極提升新冠肺炎疫苗接種率，希望國慶日前能達到全國七成以上的成年人至少接種一劑疫苗；距離目標日尚有十餘天，北卡羅來納州仍是全國疫苗接種率最落後的幾州之一，因此拜登計畫24日前往該州首府洛麗市(Raleigh)推動疫苗接種。

儘管全美疫苗供應無虞，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，目前全國成人完成至少一劑疫苗接種的人口只有65%，距離拜登的目標仍有一小段差距；白宮20日的聲明指出，拜登此行將聚焦於「鼓勵疫苗接種、強調現階段接種率上升遲緩，以及要求基層提升民眾的疫苗知識，並持續向外擴大」。

據CDC統計，北卡州的疫苗接種率目前仍落後於全國平均，全州僅44.6%的人口接種疫苗；該統計還顯示，國內已有23個州及轄區的疫苗接種率超過50%。

北卡州州長庫柏(Roy Cooper)本月跟進俄亥俄州，也推出疫苗接種抽獎活動，只要年滿18歲以上的居民接種一劑疫苗，就有機會獲得100萬元的獎金，希望能藉此吸引民眾；不過上周庫柏卻失望地表示，雖然將有四位民眾獲得百萬大獎，但疫苗接種率仍沒有明顯上升。

儘管最好的疫苗能95%有效預防感染，但要能減緩病毒在國內的快速傳播仍有待數百萬民眾接種；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示，倘若全美疫苗接種人口能達到70%至85％，方能恢復正常生活。

根據白宮19日公布的數據，全美已施打3.17億劑新冠疫苗，但根據路透先前的報導，過去兩周接種率增加不到1個百分點，拜登的期望恐怕落空。

疫苗 拜登 北卡羅來納州

上一則

兩黨版1.2兆基建案 桑德斯反對提高燃料稅籌資

下一則

回不去了…因疫轉變 美國經濟走向新正常時代

延伸閱讀

Delta變種病毒似更易傳染年輕人 未打疫苗快去打

Delta變種病毒似更易傳染年輕人 未打疫苗快去打
國會提案鼓勵就業 找到工作者每周180元獎勵津貼

國會提案鼓勵就業 找到工作者每周180元獎勵津貼
俄駐美大使返回華府 期待兩國建立平等務實關係

俄駐美大使返回華府 期待兩國建立平等務實關係
蔡英文悼念拜登愛犬挨批 藍前立委：人民從不在她心中

蔡英文悼念拜登愛犬挨批 藍前立委：人民從不在她心中

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42

1張圖看疫情：全美55.8%成人 完全接種疫苗

2021-06-21 03:00
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元