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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

美加墨邊境封鎖 延長至7月21日

編譯陳韻涵柯立偉／綜合20日電
加拿大官員表示，在加國民眾的新冠疫苗接種率達到75%之前，美加邊境不太可能重新開放。(路透)
加拿大官員表示，在加國民眾的新冠疫苗接種率達到75%之前，美加邊境不太可能重新開放。(路透)

國土安全部20日宣布，美國加拿大及墨西哥的陸地邊境管制將持續封鎖至7月21日，禁止所有非必要旅行；美方在加拿大宣布延長30天的非必要旅美禁令至7月21日後相繼宣布延長封鎖政策，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)日前表示，解除去年3月以來邊境管制的標準，是至少75%加拿大接種第一劑疫苗且至少20%的人完成接種，但加拿大目前僅73.4%人打過第一劑、14.7%完成接種。

美國官員表示，美加墨政府官員上周舉行工作會議，商討旅遊禁令限制詳情，計畫未來每兩周開會討論新措施。

國安部聲明表示，近幾周的討論略有進展，美加墨專家工作小組訂出安全、可持續且明確的解禁條件；然而，路透引述消息人士說法報導，美加官員上周會談時，美方並不青睞訂定解封門檻的方式。

隨著疫苗接種普及，各國政府面臨重開邊境的壓力也愈大，尤其夏季旅遊旺季即將來臨，許多去年受重創的觀光旅遊產業希望政府解禁帶來經濟復甦。

統計數據顯示，加拿大旅遊產業自去年3月關閉邊境迄今損失至少200億加幣(約160億美元)。

加拿大政府表示，在加國民眾的疫苗接種率達到75%之前，不太可能開放美加邊境；圖為...
加拿大政府表示，在加國民眾的疫苗接種率達到75%之前，不太可能開放美加邊境；圖為日前在卑詩省的疫苗中心，民眾在接種疫苗。(新華社)

杜魯多上周再次強調，重啟邊境的門檻是75%的加拿大人至少接種一劑疫苗，20%的加拿大人完成疫苗接種。

加拿大政府決定延長美加邊境封鎖至7月21日的決定，引起美加企業及民眾失望與不滿，就連一向支持嚴格防疫的紐約聯邦眾議員希金斯(Brian Higgins)也推文抨擊。

希金斯是眾院北部邊境黨團共同主席希金斯(Brian Higgins，民主黨)，他與共和黨籍的密西根州聯邦眾議員休曾格(Bill Huizenga)均為「加美跨黨派國會小組」共同主席，兩人日前發表聲明說，「美加政府無能，難以達成解除邊境限制的協議，完全無法接受。」

除了加拿大之外，美國也與英國及歐盟代表舉辦工作會議，磋商放寬旅遊禁令，但美國與航空公司官員表示，拜登政府就算再快，也不會在7月4日之前解除相關限制。

加拿大 邊境 美國

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