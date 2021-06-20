種族財富差距大 350萬非裔家庭身家竟為負數

全球管理諮詢公司麥肯錫公司 (McKinsey & Company) 一項新研究顯示，由於政府及私營企業長期以來的歧視性政策，妨礙了財富的積累，估計全美19%的非裔 家庭，即約350萬個家庭淨資產為負數。

麥肯錫17日公布有關美國 非裔經濟狀況的綜合報告，也指出有430萬個非裔家庭的淨資產低於1萬元；相比之下只有8%白人家庭淨資產為負數。

有關研究還指出，非裔占全美人口約13%，但主要集中在低薪職業，在高薪職業的代表性不足，例如非裔只占全美醫生的5%、占軟體(軟件)開發人員的4.5%。

至於工資中位數僅為2.3萬元的護理助理行業，非裔占35%；另外，33%的保安及校車司機都是非裔。

報告的主要作者斯圖爾特三世 (Shelley Stewart III) 表示，非裔和白人家庭之間嚴重的財富差距，對所有美國人的生活條件都產生巨大影響；他指出，種族工資出現巨大差距，是由於兩者在職業與薪酬方面嚴重失衡所致，是一個令人震驚的現象。

報告也指出，除了種族歧視 外，非裔也面對性別歧視的雙重障礙；由於非裔女性在家庭中扮演的角色愈來愈吃重，若是將非裔婦女提升到更高薪的職位，對縮短黑人與白人家庭經濟嚴重差距會有明顯的效用。

報告引用了麥肯錫公司去年9月對590家美國企業的分析結果，在每100名各族裔的男性經理裡，只有58名非裔女性獲提升到經理職位。

斯圖爾特三世說，所有種族的女性，在商界的領導角色本來就已很少，有色人種的女性尤要面對性別與族裔的雙重障礙；他說，僅靠非裔自己是沒法解決這些失衡問題，政府與私營企業的聯合介入才是關鍵。

報告也指出，不幸的是，明尼蘇達州非裔男子佛洛依德(George Floyd)被白人警察跪頸死亡事件，以及新冠疫情大流行，都嚴重衝擊非裔，因此必須透過更廣泛的經濟參與，來重新審視種族正義。